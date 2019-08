Hasiči odstraňovali stromy spadnuté na cesty či na rodinný dom

V teréne boli profíci aj dobrovoľníci.

8. aug 2019 o 9:27 TASR

ŽILINA. Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali od stredy do štvrtka rána v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 16-krát. Ako pre TASR povedal žilinský krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Jaroslav Kapusniak, išlo o odstraňovanie stromov, ktoré popadali na vozovku, ale tiež o spadnutý strom na rodinný dom či zabezpečenie strhnutého plechu z radových garáží.

Podľa Kapusniaka najviac zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Martine, celkom šesťkrát, OR HaZZ v Žiline štyrikrát, OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku po dvakrát a Dobrovoľný hasičský zbor obcí Sučany a Kotešová po jeden raz.

V teréne bolo 32 príslušníkov HaZZ a šesť členov dobrovoľných hasičských zborov s 13 kusmi hasičskej techniky.