Molnár o pohárovom zápase s Trnavou: Takýto súper k nám nechodí často

„Veľké oči nemáme,“ hovorí o zápase s obhajcom Slovenského pohára tréner TJ Jednota Bánová Michal Molnár. Rozprávali sme sa s ním nielen o blížiacom sa pohárovom stretnutí, ale aj o ambíciách klubu v tretej lige.

8. aug 2019 o 9:17 Tomáš Hládek

Spočiatku nebolo jasné, či budete hrať v tretej najvyššej súťaži. Kedy sa to zlomilo?

Prihlášku sme museli dať ihneď po skončení súťaže, mali sme na to dva dni. Bola to však naša dlhodobá ambícia. Kľúčovú úlohu zohrávali financie, ktoré sa nám podarilo zohnať na fungovanie v tretej lige.

Ako prebiehali prípravy na novú sezónu?

Nejaké extra zmeny sa neudiali. Všetko sa v podstate odvíja od financií, ktoré máme v dispozícii. Čo sa týka infraštruktúry, tak nejaké zásahy neboli potrebné, keďže všetky potrebné podmienky pre účinkovanie v tretej lige spĺňame.

Nastali v kádri pohyby smerom dnu alebo von?

Trocha sme omladili káder, prišli traja mladí chalani. Do mužstva pribudol Bičan z MŠK Žilina, Bielik z Martina, Kocian sa vrátil z hosťovania v Martine a Oberta sa taktiež vrátil z hosťovania v Martine. V štádiu riešenia je príchod jedného skúseného hráča. Naopak, skončil Ďuratný s Kostolným. Mužstvo sa však podarilo udržať pokope.

Ste spokojný s tým, čo mužstvo predvádzalo v prípravnom období?

Prví dvaja súperi boli naozaj nároční. Prvým súperom bol Rukh Vynnyky, ktorí hrajú druhú ukrajinskú ligu. V prvom polčase sme s nimi dokázali držať krok, ale v druhom sa už naplno ukázala ich kvalita. Prehrali sme zápas nakoniec 5:0, ale s prvým polčasom som bol spokojný.

Druhý zápas proti Považskej Bystrici bol už o inom a s výkonom v tomto zápase nie som spokojný. V prvej polovici zápasu nás Považská Bystrica jednoznačne prehrala, keď Bystričania boli rýchlejší a nestíhali sme s nimi. V druhom polčase sa hra viac vyrovnala a začali sme aj my „jazdiť“. Znížili sme na 1:2, ale už sme nevyrovnali. Stretnutie ponúklo veľa vyložených šancí a zápas mohol priniesť viac gólov.

Následne sme odohrali zápas v Brvništi, kde sme vyhrali 1:0. Tam dostali šancu mladí chlapci. Chcel som vidieť, na čo momentálne majú. Veľké očakávania som od zápasu nemal a s výhrou som spokojný.

Aké si dávate ciele od sezóny?

Chceme hrať v hornej polovičke tabuľky, do piateho miesta by to bolo ideálne. Neviem posúdiť kvalitu ostatných tímov v tretej lige. Verím však nášmu tímu a myslím si, že kvalitu na to, aby sme hrali do piateho miesta, máme.

V Slovenskom pohári sa predstavíte proti Spartaku Trnava. Čo to pre vás znamená?