Stráňavy chcú hrať pekný futbal a pokúsiť sa o najvyššie priečky

Na vojnu potrebujete tri veci: peniaze, peňéži a peníze, hovorí tréner a prezident klubu Ján Janči.

7. aug 2019 o 10:33 Tomáš Hládek

Prvý tím OŠK Baník Stráňavy v uplynulej sezóne bojoval o celkové víťazstvo vo štvrtej lige. Napokon skončil na druhej priečke za majstrovskou Bánovou, v Stráňavách však postup predsa len oslavovali. Postaral sa oň B-tím, ktorý triumfoval v III. A triede a v novej sezóne sa predstaví o súťaž vyššie.

O ambíciách oboch mužských celkov, ako aj o letnom dianí v klube sme sa rozprávali s prezidentom klubu a trénerom v jednej osobe, Jánom Jančim.

Štart do jarnej časti vám nevyšiel ideálne, keď ste aj napriek dobrému hernému prejavu prehrali štyri zápasy v rade...

"Štart do jarnej časti bol katastrofálny. Po kvalitnej zimnej príprave, keď sme absolvovali tréningový proces na umelej tráve v Žiline a v domácich podmienkach, som veril tomu, že budeme súpera z Bánovej pomerne viac naháňať. Žiaľ, neviem, čo sa stalo. Zápas sa odohráva najmä v hlavách hráčov a začalo to po nezvládnutom závere v Rajci, kde sme prehrali 2:1. Následný zápas s Bánovou sme prehrali dosť nešťastne, keď sme inkasovali v nadstavenom čase (Bánová vyhrala 3:2 pozn. autora).

Navyše, v tomto stretnutí sme prišli o kľúčového hráča Mareka Jančiho, ktorý držal celú obranu a káder pokope. Po jeho zranení sme prehrali ďalšie dva zápasy v Belej pri Martine a doma s Rosinou. Bolo to veľmi zlé. Po návrate Mareka Jančiho a po zmene herného systému sme sa dostali opäť do pohody. Potom sme neprehrali šesť zápasov v rade a potvrdili sme to, že po Bánovej sme boli druhý najkvalitnejší tím štvrtej ligy. Touto cestou chcem pogratulovať Bánovej k víťazstvu v štvrtej lige. Boli najlepší, zaslúžene vyhrali a prajem im, aby sa im rovnako darilo aj v tretej lige."

Opieralo sa mužstvo skôr o individuality, alebo to bolo najmä o kolektíve?

"Myslím si, že na úrovni tejto súťaže je to o kolektíve. V našom prípade platí to, že sme sa pokúšali Mareka Jančiho nahradiť, ale je vidieť, že je to naša kľúčová persóna v mužstve."

Skúšali ste pri jeho absencii zmenu formácií alebo herného štýlu?

"Samozrejme. Skúšali sme všetko možné, od rozostavenia až po zmenu herného štýlu. Jednoducho, chalani cítia, že je vodcovská osobnosť. Na druhej strane, je tu dobrý kolektív, chytili sme sériu výhier a potom už to bolo dobré z našej strany."

Vaša rezerva vyhrala III. A triedu. V čom spočívala sila tohto tímu? Tiež tkvela v kolektíve?