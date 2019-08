Žilina potrebuje na projekty pre mesto 85 miliónov eur

Mesto vypracovalo nezáväzný investičný plán.

7. aug 2019 o 10:17 SITA

ŽILINA. Žilina vypracovala nezáväzný investičný plán, v ktorom hovorí o projektoch v meste v hodnote jeho celoročného rozpočtu, teda vo výške 85 miliónov eur. Do tohto investičného plánu mesto zahrnulo návrhy od poslancov, občanov aj jednotlivých odborov mestského úradu, kde musí samospráva investovať. Informoval o tom primátor Žiliny Peter Fiabáne. Výška potrebných financií sa však ešte môže zvýšiť v prípade napríklad riešenia rôznych havarijných situácií alebo pre urgentné opravy ciest.

Ako dodal Fiabáne, investičné aktivity, s ktorými sa musí mesto vysporiadať sú napríklad zimný štadión a hokejový klub mesta. "Zimný štadión je v zlom technickom stave, kde riešime elementárne fungovanie, čo sa týka prevádzky," dodal primátor. Mesto v tomto roku musí investovať aj do školských a predškolských zariadení minimálne 800-tisíc eur a tiež vyriešiť parkovanie v meste. V pláne je aj vybudovanie zastávok MHD a cyklotrás, ktoré však nie sú majetkovoprávne vysporiadané. Aktuálne riešia zimnú a letnú údržbu.



Situáciu mesta komplikujú aj nové nariadenia, akými sú chodníková novela alebo pripravované zmeny, ktoré môžu ovplyvniť financovanie miest a obcí. Tieto rozhodnutia majú dopad na fungovanie a ekonomiku miest a obcí. "Mestá prichádzajú niekedy aj o milión eur. Za to by sme vedeli napríklad zrekonštruovať časť pešej zóny," skonštatoval primátor.