Žilina si objednala evidenciu parkovacích miest, sľubujú si od nej zmenu parkovacej politiky

Od evidencie si radnica sľubuje zistiť komplexný stav parkovacích miest na území mesta Žilina. Koľko parkovacích miest je k dispozícii, ako je to s pozemkami pod nimi a či sú využívané.

6. aug 2019 o 9:35 Alexandra Janigová

ŽILINA.  Radnica si objednala komplexnú evidenciu parkovacích miest na území celého mesta.

„Evidencia by mala byť odovzdaná do konca augusta. Od výsledkov sa očakáva zmapovanie počtu súčasných parkovacích miest po jednotlivých častiach mesta. Zároveň je záujem zaviesť jednotné označovanie parkovacích miest,“ povedala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta Žilina.

Vďaka evidencii bude mať mesto spracované presné informácie o existujúcich parkovacích miestach a bude to slúžiť ako podklad pri zavádzaní novej parkovacej politiky.

„Ďalším krokom bude zmapovanie obsaditeľnosti parkovacích miest v spolupráci so Žilinskou univerzitou, so zohľadnením špecifík pracovných dní a víkendov, ako aj špecifickosť parkovania v priebehu dňa. Veríme že sa nám podarí mať tieto komplexné informácie do konca roka a následne bude možné rozhodovať o efektívnej parkovacej politike mesta.“