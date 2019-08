Regionálny futbal: Bánovej premiéra nevyšla, v štvrtej lige sa tešili Stráňavy i Teplička

Cez víkend odštartovali futbalové súťaže, pozrite si výsledky zápasov úvodného kola.

5. aug 2019 o 10:55 Tomáš Hládek

III. liga Stred

TJ Bánová – Oravské Veselé 0:2 (0:2)

Góly: 5. Struhár, 7. Janič. Rozhodoval Burger, 400 divákov. ŽK: Žilák, Janič (OR. VESELÉ).

BÁNOVÁ: Kosa – Bielik (46. Kincl, 70. Švikruha), Kubena, Mravec, Bendík, Lazar, Horecký, Bičan, Ďurica, Mráz, Jasenovský (82. Kocian).

Premiéra Bánovej v tretej lige sa nezačala ideálne. Už v siedmej minúte inkasovala, keď sa po akcii z ľavej strany presadil so šťastím Struhár. O dve minúty sa s loptou predral pred šestnástku Janič, prehodil si ju na pravačku a nádhernou obaľovačkou vymietol pavučinu v Kosovej bráne – 0:2. O minútu mohlo byť 0:3, ale Raticovu delovku vyrazil Kosa. Od tohto momentu sa prakticky hralo na jednu bránu, ale Bánová predvádzala festival zahodených šancí. Najskôr naservíroval Bielik loptu pred Jasenovského, ale ten nepochopiteľne nedal gól do odkrytej brány. Ešte v prvom polčase mieril hlavičkou v dobrej pozícii Mráz len do stredu brány.