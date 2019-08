V novom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

Téma z titulky: Vyrastie nám nový Sagan? Zmapovali sme podmienky na cyklistiku tam, kde trénoval

V Bytči je v súčasnosti rozbehnutých či naplánovaných niekoľko projektov výstavby. Jedným z nich je aj zámer vybudovania nových bytov v areáli bývalého pivovaru Popper

Marián Cigánik: Letá budú búrlivé. Podľa meteorológa sa u nás nedá vylúčiť ani tornádo a veľké krúpy

Park, alebo námestie? Solinčania nechcú v centre sídliska betón

Bábätko neležalo v kočíku. Revízorka chcela poplatok

Krátke správy z nášho regiónu: Tentoraz z Nededze, Terchovej, Rajca či Ovčiarska

Odštartovali sme hasičskú súťaž, predstavujeme vám úvodné štyri súťažiace zbory

Hradné hry Žofie Bosniakovej - Pôjde o 22. ročník tohto podujatia

Cez víkend odštartovalo zápolenie na futbalových trávnikoch. Okrem kompletných výsledkov nájdete v aktuálnom vydaní MY Žilinských novín aj Kompas fanúšika so zaujímavými článkami, žrebom súťaží či zostavami ligových celkov

Martin Svrček získal medailu na medzinárodnom podujatí. Ako opísal cyklista CyS – Akadémie Petra Sagana svoj úspech na Európskom olympijskom festivale mládeže?

V týždenníku MY Žilinské noviny ani tentoraz nechýba kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.