Heligonkári na Jánošíkových dňoch prekonali slovenský rekord

Viac ako tristo heligonkárov z troch krajín zahralo známu pesničku.

4. aug 2019 o 11:22 TASR

TERCHOVÁ. Tristopäť slovenských, českých a poľských heligonkárov zahralo v sobotu večer na 57. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej pesničku V pondelok doma nebudem.

Prekonali tri roky starý slovenský rekord v počte spoločne hrajúcich heligonkárov, ktorý na Jánošíkových dňoch vytvorilo 227 heligonkárov.

Podľa Igora Svítoka zo Slovenských rekordov odohrali heligonkári rovnakú skladbu aj pred tromi rokmi.

"Heligónky majú rôzne ladenie, ale znelo to veľmi dobre. Myslím si, že každý návštevník podujatia si odniesol z tohto rekordu silný zážitok," povedal Svítok po potvrdení nového rekordu.

Najťažšie sa prekonávajú vlastné rekordy

Režisér sobotňajšieho medzinárodného galaprogramu Jánošíkových dní Vladimír Moravčík priznal, že najťažšie sa prekonávajú vlastné rekordy.

"Ale už pri ustanovujúcom rekorde sme nestihli zapísať všetkých heligonkárov a ani sa nám nepomestili do festivalového šapitó. Tento rok sme sa rozhodli rekord zopakovať v amfiteátri Nad bôrami. Aby si všetci mohli spoločne zahrať na tomto sviatku folklóru a hudby. Je podľa mňa neuveriteľné, že sa tu stretla najväčšia heligonková kapela na svete, ktorá má stovky hudobníkov," podotkol Moravčík.

Veľký záujem o rekord bol aj podľa riaditeľa terchovského Miestneho kultúrneho strediska Rudolfa Patrnčiaka jedným z dôvodov opakovaného pokusu.

"Ale hlavný dôvod je ten, že v Terchovej je naozaj heligónka obľúbená od začiatku 20. storočia, keď ju prvýkrát doniesli. Tak sa udomácnila, či už v rodinách, osadách a v celej Terchovej, že na prvý pohľad to vyzerá, že ako keby tu vznikla," uviedol Patrnčiak.

"Keď sa rekord konal u nás, tak som nemohol chýbať. Mal som z toho obavy, ale napokon to dopadlo dobre. Ako sa hovorí, každý má muzikantský sluch a v každom z nás drieme umelec. To je jedno, či sme 18-ročný, 50-ročný, vieme zahrať vždy to isté a naraz," zdôraznil víťaz súťaže Zem spieva Martin Repáň z Terchovej.

S heligónkou sa dá aj rapovať

Heligónka, napriek tomu, že nevznikla v Terchovej sa podľa neho považuje za miestnu "srdcovku".

"Dokáže zastúpiť celú muziku. Je tam basa, kontra, sú tam klapky a tie vydávajú hlas. Buď sa hrá jeden alebo dva hlasy. Dá sa s ňou zahrať všetko. Keď si za to človek sadne, tak zahrá aj nemožné. Dokonca môže s heligónkou aj rapovať," uzavrel mladý terchovský virtuóz.

Na 57. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa do nedele 4. augusta predstavuje v 37 programoch takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ruska a Srbska.