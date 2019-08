Tesná výhra nad Trenčínom priniesla tri body

Futbalisti MŠK Žilina odohrali v sobotu zápas 3. kola Fortuna ligy proti AS Trenčín.

4. aug 2019 o 10:42 TASR

ŽILINA. Považské derby dvoch tímov, ktoré sú v Žiline v tejto sezóne doma, začali lepšie "originálni" domáci. V 8. minúte potrestali obrovskú chybu Šemrinca, ktorý vybehol z bránky mimo pokutové územie na nakopávanú loptu, ale nespracoval ju pred napádajúcim Slukom dobre. Domáci ľavý obranca sa jej zmocnil a pohodlne ju dopravil do siete.

Následne sa však ani jeden z tímov nevedel dostať do tlaku alebo šance. Tá prišla až v 21. minúte, keď dostal prihrávku z hĺbky poľa Boženík a šiel na Šemrinca, ktorý jeho krížnu strelu iba vyrazil do strany a obrana Trenčanov nakoniec nebezpečenstvo zažehnala. O dve minúty namieril Roguljič z priameho kopu po zemi k ľavej žrdi a Holec musel jeho pokus vytlačiť na roh. Ešte vážnejšiu šancu mal chvíľu nato Bukari, ktorý sa dostal s loptou do šestnástky a jeho šancu musel na dvakrát vyriešiť Holec.

Trenčania postupne začali ovládať hru, tlačili sa do zakončenia a skúšali to na Žilinčanov z rôznych pozícií, ale Holec svoj tím viackrát podržal. V závere polčasu sa Boženík presadil po dlhej lopte cez Šuleka, ale svoju strelu nevtesnal medzi tri žrde.

Do druhého polčasu spravili obaja tréneri po jednej zmene v zostave. V 50. minúte sa dostal k strele Sluka a Šemrinec vytlačil jeho pokus na roh, po ktorom Boženík hlavičkoval mimo. Trenčania v 53. minúte takmer vyrovnali, keď do brvna trafil Comvalius, ale odrazenú loptu poslal do siete jeden z hostí v postavení mimo hry a gól neplatil. Domáci odpovedali prienikom Káčera, ktorý zakončil tesne vedľa.

V 59. minúte sa hostia už radovali, lopta sa odrazila k Zubairuovi a ten po zemi zakončil presne. V 66. minúte mal po Bukariho priťuknutí pri ľavej žrdi blízko ku gólu striedajúci Kadák, ale Holec si tento moment postrážil. Vo chvíľach, keď Trenčania vysoko napádali domácu rozohrávku, sa domáci dostali do zriedkavého útoku a striedajúci Tomič z dvadsiatich metrov prekonal Šemrinca.

Futbalisti AS chceli vyrovnať, ale Žilina rozumne prehustila svoju polovicu ihriska a navyše bola vpredu do otvorenej obrany neustále nebezpečná. V 89. minúte to skúsil krížnou strelou zľava Comvalius, ale Holec si s jeho pokusom poradil a vytlačil loptu nad bránku.

Futbalisti MŠK Žilina zdolali v sobotnom stretnutí 3. kola Fortuna ligy AS Trenčín 2:1. Rozhodujúci zásah strelil v 74. minúte Michal Tomič a zabezpečil domácim stopercentnú bilanciu po troch zápasoch novej sezóny. Hostia majú na konte jediný bod.



MŠK Žilina – AS Trenčín 2:1 (1:0)

Góly: 8. Sluka, 74. Tomič – 59. Zubairu. Rozhodovali: Marhefka – Bednár, Jekkel, ŽK: Bernát, Vallo, Káčer – Kleščík, Ligeon, 3037 divákov.

ŽILINA: Holec – Vallo, Kaša, Králik, Minárik, Sluka – Demiri – Káčer (90. Ďuriš), Bernát (46. Pečovský) – Boženík, Balaj (59. Tomič).

TRENČÍN: Šemrinec – Ligeon, Šulek, Kleščík, Julien – Zubairu, Koolwijk (70. Čatakovič) – Roguljič (76. Corryn) – Bukari, Depetris (46. Kadák), Comvalius