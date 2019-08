Značku a zrkadlo v Považskom Chlmci župa vymení

Na našu redakciu sa obrátila Anna Smikoňová z OZ Budúcnosť Považského Chlmca.

1. aug 2019 o 17:49 Michal Filek

ŽILINA-POVAŽSKÝ CHLMEC. Poškodenú dopravnú značku „priechod pre chodcov“ a zrkadlo, ktoré v Považskom Chlmci 9. júla zničil pri havárii vodič osobného auta, kraj vymení. Stane sa tak po tom, ako sme na problém kompetentných upozornili.

Kto to má urobiť?

Na MY Žilinské noviny sa obrátila Anna Smikoňová z OZ Budúcnosť Považského Chlmca. „V utorok 9. júla 2019 v noci nabúral vodič osobného auta pri kríži v Považskom Chlmci a zničil pre nás dôležité označenie priechodu pre chodcov a aj zrkadlo (aj ďalšiu značku, ale tá pre nás nie je dôležitá). Nahlásila som to vlastníkovi a správcovi komunikácie II/504 Žilinskej župe a čakala som, že niekoho pošlú, aby to opravil. Na tejto komunikácii je veľká premávka a máme problém prechádzať cez ňu bez ohrozenia života a zdravia. Odpoveď, ktorú som dostala, ma nemilo prekvapila,“ napísala nám Smikoňová.

Nejasná odpoveď

Župy, ktorá je správcom cesty, sa pýtala, na koho sa má obrátiť so žiadosťou o obnovu zničeného značenia a zrkadla. Odborná referentka z odboru dopravy jej odpísala, že vo veci osadenia dopravného značenia a zariadenia je potrebné požiadať príslušný okresný úrad o určenie dopravného značenia.