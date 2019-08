Výsledky, komentáre a ohlasy trénerov po 1. kole Slovnaft Cupu

Prinášame vám kompletný servis nedeľňajšieho úvodného kola Slovenského pohára.

1. aug 2019 o 11:05 Tomáš Hládek, Dominika Mariňáková

V zápase Varína so Stráňavami mali navrch hostia.(Zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

V posledný júlový víkend sa uskutočnili zápasy 1. kola Slovenského pohára. Prinášame vám výsledky stretnutí mužstiev z regiónu aj ohlasy trénerov.

Gbeľany – Oravská Poruba 1:3 (0:2)

Góly: 47. (pen.) Jadroň – 6. a 36. Rác, 57. Trojanović. Rozhodoval Chmúrny, 230 divákov. ŽK: Kováčik, Miček, Sabo.

GBEĽANY: Frátrik – Hodoň, Tarabík A., Gašper, Špirka, Kováčik, Miček, Sabo, Mračník (60. Guzel), Jadroň, Adamovský (75. Novosad K.).

V Gbeľanoch sa po prvý raz v histórii uskutočnil zápas Slovenského pohára. Lepšie do stretnutia vstúpili hostia z Oravy, ktorí sa zásluhou Ráca v šiestej minúte dostali do vedenia. O pol hodiny rovnaký hráč zvýšil už na 2:0. Hráči Gbelian po zmene strán znížili z pokutového kopu, gól Michala Jadroňa bol však jediným zásahom domácich v zápase. V 57. minúte upravil na konečných 1:3 Trojanović.

Martin Miček (asistent trénera ŠK Gbeľany): „Pricestoval k nám kvalitný protivník z Oravskej Poruby. Na zápas sme sa tešili a chceli sme sa popasovať o čo najlepší výsledok. Žiaľ, máme hráčov na dovolenkách a Kabašta s Novosadom sú ešte zranení. Z tohto dôvodu sme mali oklieštenú zostavu a nevedeli sme týchto hráčov plnohodnotne nahradiť. Do súboja sme išli s taktickým zámerom, nechceli sme to príliš otvárať a snažili sme sa hroziť najmä z protiútokov. Ale už v šiestej minúte sme inkasovali po prvý raz. Súper bol silný na lopte a mal po celý zápas územnú prevahu. Vyhral zaslúžene a my mu prajeme veľa šťastia v ďalšom kole.“

Varín – Stráňavy 0:2 (0:2)

Góly: 22. Schmiester, 37. Chrachala. Rozhodoval Štrba, 120 divákov. ŽK: Kadrliak – Chrachala, Ivan.

VARÍN: Šmida – Horecký (61. Willinger), Lutišan, Repáň, Lopušan, Hruška P., Hruška T., Koňušiak P. (84. Ondráš), Zimen P., Ferjanec (67. Cvacho Ma.), Kadrliak.

STRÁŇAVY: Sága – Veselovský, Janči M., Janči L., Ivan (72. Ďanovský), Bugala, Ďuratný, Zajac (64. Bukovčan), Chrachala (79. Hanuliak), Lajš, Schmiester.

Úvod zápasu patril favorizovaným Stráňavám, ktoré diktovali tempo hry a tlačili sa dopredu najmä po pravej strane. Z úvodného tlaku však gól nevyťažili. Ten prišiel v 22. minúte, keď Zajac našiel krásnou kolmicou za obranu Lajša, ten obišiel brankára, nahral pred bránu Schmiesterovi a hostia viedli. O 15 minút viedli hostia o dva góly, keď sa po rohu najlepšie zorientoval v päťke Chrachala a Šmida bol bezmocný. V druhom polčase si Baník strážil vedenie a po výhre 2:0 naplnil papierové predpoklady. Stráňavy si v druhom kole Slovnaft cupu zmerajú sily s Martinčanmi.

