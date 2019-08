FOTO: V obci Mojš mali hody. Oslávili 600 rokov od prvej písomnej zmienky

Mojš patri medzi obce s najväčším nárastom obyvateľov na Slovensku.

1. aug 2019 o 12:33 Branislav Koscelník

MOJŠ. Každý rok oslavujú v obci Mojš hody na patrónku kaplnky postavenej v roku 1923 svätú Annu. V tomto roku boli slávnosti o to väčšie, že Mojš si pripomínal 600. výročie prvej písomnej zmienky.

Prečítajte si tiež: Potreboval si vyčistiť hlavu, púť do Santiaga mu však dala oveľa viac Čítajte

Podľa starostu Štefana Svetka prišlo na podujatie množstvo ľudí. „Nie je to len tým, že pred dvanástimi rokmi mala naša obec iba 460 obyvateľov, teraz je to 1300 a sme jednou z najviac sa rozvíjajúcich obi na Slovensku, ale i záujmom ľudí mimo našej obce.“

Oslavy sa začali už v piatok 26. júla divadelným predstavením ochotníckeho divadla zo Strečna s hrou Ženský zákon. Sprievodnú hudbu a spev obstarali Krasňanci.

V sobotu sa konal turnaj v plážovom volejbale dvojíc. Popoludní otvorili nové hokejbalové ihrisko hokejbalovým zápasom medzi Mojšom a výberom hráčov majstra sveta Roba Kaššu.

Na pódiu pri hasičskej zbrojnici vystúpili kapely Mr. Teddy and the Sidekicks, Roman Nadányi & The band, Peter Pačut a Queenmania a deň sa skončil diskotékou DJ Maroša Šenkára.

V nedeľu doobeda bola slávnostná svätá omša vonku pri hasičskej zbrojnici, popoludní vystúpili dychová hudba Strečanka, Žilinské babenky, folklórny súbor Míkovjan z Moravy, na futbalovom ihrisku sa hral zápas starých pánov Mojš - Teplička nad Váhom, Ivan Tuli Vojtek pokrstil DVD o obci a odovzdali plakety k 600 výročiu vybratým osobnostiam. Ďalej vystúpili Eva Máziková, Peter Stašák a hody sa skončili tanečnou zábavou so skupinou JS Band.

„Ohlas ľudí je veľmi dobrý, vyšlo nám počasie, ľudia ktorí do toho vložili veľa úsilia majú dobrý pocit, že oslavy sa vydarili a dôstojne sme si pripomenuli toto významné výročie,“ zhodnotil podujatie Štefan Svetko.