Bitarová ide v Prezidentskom pohári ďalej

V prvom kole narazila na mužstvo z Turčianskeho futbalového zväzu.

31. júl 2019 o 14:45 Dominika Mariňáková, Roman Brezniak

V novovytvorenej súťaži – Prezidentskom pohári, narazili Dražkovce na Bitarovú, druhý celok minulého ročníka žilinskej prvej triedy.

V úvode spálili obidva tímy po jednej veľkej šanci, no v 24. minúte výborne zapracoval Rapan, našiel voľného Pedana, pre ktorého už nebol problém otvoriť skóre. Potom už vo vyrovnanom prvom polčase gól nepadol. V 50. minúte bol blízko k zvýšeniu domáceho vedenia Pedan, ale jeho hlavička po Rapanovom dobrom centri minula cieľ. Vzápätí sa po skrumáži pred Margetínom dostal k lopte Sulovský, jeho tvrdá strela trafila Pischa stojaceho na bránkovej čiare a od neho sa lopta odrazila do siete. Keď sa už diváci tešili na penalty, unikol po krídle Kostolný a krížnou strelou rozhodol o postupe Bitarovej.

Dražkovce – Bitarová 1:2 (1:0)

Góly: 24. Pedan, resp. 56. Pisch (vlastný) a 90. Kostolný. ŽK: Pisch – Gašperec. Rozhodoval: Verdžák, 120 divákov.

DRAŽKOVCE: Margetín – Petráš, J. Jesenský, Pedan, Pisch, Murček, Fekete, M. Záborský, D. Čiljak (79. Havlín), B. Šimko, Rapan.

BITAROVÁ: Škrobák – Sulovský, Šramo, Kubovich, Kostolný, Stalmašek (73. Kubinec), Tkáčik, Mičuda, Gašperec, Németh, Adamčík.

Jaroslav Krkoška (asistent trénera TJ Družstevník Bitarová): „Prvý polčas bol vyrovnaný, útoky sa striedali na oboch stranách. Po našej hrubej chybe v obrane sme inkasovali. Po prestávke sme súpera zatlačili, dominovali sme na lopte, súper občas hrozil z protiútokov, nám sa však podarilo vyrovnať. Tri minúty pred koncom zápasu ušiel náš ľavý obranca, natlačil sa do šestnástky a presnou strelou dal na 2:1.

Tento pohár chalanov motivuje, lebo je to novinka. Dostali sme sa medzi šestnásť najlepších celkov spomedzi víťazov prvých tried, resp. spomedzi tímov na druhých priečkach. Málokedy prichádzame do styku s celkami mimo regiónu, takže konfrontácia medzi jednotlivými oblasťami je určite dobrá skúsenosť.“