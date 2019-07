Ani na tréningu nik nechcel byť druhý, spomína Jaroslav Slučik na majstrovské roky

Vodný zjazdár Jaroslav Slučik má vo svojej zbierke dovedna 22 titulov zo svetových a európskych šampionátov.

27. júl 2019 o 10:16 Dominika Mariňáková

Jedenásť titulov majstra sveta a rovnaký počet z európskych šampionátov. Keby si Jaroslav Slučik vybral inú loď alebo keby krotil vodu odlišným spôsobom, pri výpočte jeho úspechov by sme dnes možno hovorili o medailách z olympijských hier. A možno nie. Ako sám hovorí, „ťažko povedať, ako by to bolo. Myslím si, že to, čo sme chceli dosiahnuť, sme dosiahli. Niektoré závody sme síce nevyhrali, prehrali sme aj o stotinu majstrovstvá sveta, čo nás dosť mrzelo. Ale iné sme zas vyhrali, takže to bolo celkom vyvážené. Všetko je tak, ako má byť.“

Rodák z Považského Chlmca mal odmala k vode blízko. Jeho rodina mala pri vode chalupu, vyrastal pri nej. „Navyše, boli sme dobrá partia. Väčšinu voľného času sme trávili v lodenici, bavilo nás to. A postupne sa to nabaľovalo. Prišla vojna, bol som v Dukle Praha ako športovec. Potom sa zo mňa stal profesionál a začal som to robiť trošku inak,“ hovorí mnohonásobný reprezentant vo vodnom zjazde, ktorý vytvoril počas dlhých rokov takmer neporaziteľnú dvojicu s Vladimírom Valom.

Známa slovinská voda

V máji tohto roka si spolu opäť sadli do lode a v Slovinsku sa stali európskymi šampiónmi v kategórii Masters. „Ja som sa k tomu vrátil po dlhšom čase, bol som totiž na operácii bedrového kĺbu. Teraz sa viac venujem trénerskej činnosti, toto bola len taká pridružená výroba,“ vracia sa Slučik k nedávnemu triumfu.

„Rieka Soča nám sedí, získali sme tam pár titulov, takže tú vodu veľmi dobre poznáme. Jazdievali sme tam, poznáme tú stopu, možno preto sme boli lepší ako ostatní. Pekné prostredie, pekná voda, bol to príjemný návrat. Vynárali sa mi spomienky,“ priznal 11-násobný majster sveta.

Závodné jazdenie malo niečo do seba, v súčasnosti si to však užíva odlišne: „Teraz to beriem trošku inak, nemám zo závodenia taký stres. Nejde o zamestnanie. No vtedy sme boli profesionálni jazdci. Užívam si to, už to nie je naostro, boj o tituly.“

Tréning ako závod

Kanoistika ako šport zahŕňa viacero disciplín, vďaka bratom Hochschornerovcom, Michalovi Martikánovi či Elene Kaliskej je známy najmä vodný slalom, na hladkej olympijskej vode sa zas zvyklo dariť mužskému štvorkajaku. Vodný zjazd sa jazdí väčšinou na riekach, kde sú vlny a prírodné prekážky. Hoci nie je možné získať v tomto odvetví olympijský vavrín, Jaroslava Slučika si získal na celý život.

„Keď sme ešte s Vladom Valom jazdili súťažne, vytvorila sa okolo nás tréningová skupina. Podobnú majú v súčasnosti českí kajakári v slalome. Trénujú spolu, závodia spolu. My sme robili to isté. Každý jeden tréning, ktorý sme absolvovali, bol pre nás vlastne závod, nik nechcel byť horší ako ten druhý. Už na tréningu vládla rivalita. Síce sme potom išli spolu na pivo, ale už tréning bol ako závod,“ spomína Jaroslav Slučik.