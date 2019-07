Orezali v Žiline strom kvôli zviditeľneniu nelegálneho bilboardu?

Technický riaditeľ spoločnosti, ktorej reklamná plocha patrí, odmietol zodpovednosť za orezanie stromu. Mesto ráta škodu na strome v stromoradí na Vlčincoch.

25. júl 2019 o 14:37 Branislav Koscelník

ŽILINA. Platan v mladej aleji na Obežnej ulici na žilinskom sídlisku Vlčince ktosi zámerne orezal. Poškodený strom stojí priamo pred bilboardom pri plote okolo gymnázia.

Na situáciu upozornil člen komisie životného prostredia Ján Rzeszoto. Je presvedčený, že drevinu bez súhlasu mesta orezali zamestnanci reklamnej spoločnosti, aby bilboard zviditeľnili. Keď uvidel pri strome konáre z platanu, zavolal na miesto mestskú políciu.

„Hliadkou bola na mieste vyhotovená fotodokumentácia už suchých konárov. Vzhľadom na to, že nebolo možné určiť pôvodcu už staršieho zásahu do zelene, bude vec doriešená v súčinnosti s odborom životného prostredia,“ informovala o udalosti mestská polícia.

Na miesto sa prišli pozrieť aj zástupcovia mesta. Erika Lašútová z tlačového odboru radnice potvrdila, že strom orezali bez súhlasu mesta. „Výšku poškodenia stromu sa snažíme určiť,“ dodala.

Nelegálny bilboard?

Obojstranný bilboard je jedným z troch reklamných plôch, ktoré sú vrastené do aleje desiatok platanov na Obežnej ulici. Patrí spoločnosti euroAWK. Stojí na pozemkoch mesta, no podľa radnice je nelegálny. Stavebný úrad už dokonca vydal nariadenie odstrániť reklamnú stavbu, no jeho rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

„Konanie nie je právoplatne ukončené z dôvodu podaného odvolania a spis bol odstúpený (v januári 2018) spolu s odvolaním nadriadenému orgánu, ktorý o podanom odvolaní do dnešného dňa nerozhodol,“ vysvetlila Erika Lašútová.