Mesto sa na jeseň pustí do revitalizácie vnútrobloku na Hlinách

Investícia si vyžiada takmer 200-tisíc eur.

24. júl 2019 o 17:30 Alexandra Janigová

ŽILINA. Na žilinskom sídlisku Hliny zrevitalizuje mesto ďalší vnútroblok. Obnovou vďaka eurofondom prejde verejný priestor pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho. Vznikne tu nová multifunkčná plocha určená pre oddych, zábavu i rôzne športové aktivity.

Projekt revitalizácie. (zdroj: ARCHÍV MESTA )

V súčasnosti tvorí podstatnú časť vnútrobloku na Hlinách I staré basketbalové ihrisko. Revitalizáciou sa odstráni prevažujúca asfaltová plocha a vytvorí sa trávnik s vysokou zeleňou. Vo zvyšnej časti vznikne viacero funkčných častí. Najmenší sa môžu tešiť na nové detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, šmýkačkou, tých starších určite poteší workout aréna a spevnená plocha s kardio strojmi na cvičenie pre seniorov. „Navrhované riešenie plánovanej revitalizácie vychádza z myšlienky vniesť niektoré časti voľnej krajiny do mestského prostredia a zároveň využiť priestor dnes asfaltovej plochy na športovo-oddychové zóny pre rôzne vekové kategórie,“ priblížil primátor mesta Peter Fiabáne. Súčasťou priestoru budú po revitalizácii dve nové športové plochy, a to streetbalové ihrisko a volejbalové ihrisko so športovým akrylátovým farebným povrchom, ktorý bude tlmiť nárazy a prispeje tak k zníženiu hluku.

Projekt revitalizácie. (zdroj: ARCHÍV MESTO)

Časť prírody do vnútrobloku prinesie nová vegetácia. Tá doplní pôvodnú vysokú zeleň, ktorá je v súčasnosti v dobrom stave. Vysadia sa nové stromy a trávnik, vytvorí sa herný kopec pre deti a vzniknú záhony s trvalkami, ktoré celý priestor zatraktívnia. V rámci obnovy sa počíta aj s opravou oplotenia. Jeho poškodené časti sa doplnia a celý plot sa ošetrí a natrie. Výmenou prejdú tiež zábrany proti parkovaniu. Súčasné chátrajúce vymení samospráva za nové. Pribudnú i nové sušiaky na bielizeň a prístrešok na smetné nádoby. Modernizovať sa bude aj pôvodné osvetlenie. Súčasných 7 lámp nahradia nové ekologické a ich počet sa navýši na 13.

S revitalizáciou vnútrobloku na Hlinách I by sa malo začať na jeseň tohto roka a práce by mali trvať sedem mesiacov. O zámere obnovy tohto priestoru informovala radnica obyvateľov sídliska na stretnutí koncom júna, na ktorom celý projekt spolu s vizualizáciou prezentovala. „Každý jeden projekt obnovy verejného priestoru chceme ešte pred samotnou realizáciou predstaviť a skonzultovať s verejnosťou. Naším cieľom je, aby sa dotknutí obyvatelia s projektom zžili a aby sme priamo od nich počuli, čo vo svojom okolí potrebujú a čo im naopak možno prekáža,“ vysvetlil žilinský primátor. Investícia si vyžiada takmer 200-tisíc eur, pričom približne 10 500,- eur zaplatí samospráva zo svojho rozpočtu.