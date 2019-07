Hokejový klub stále nemá kupcu, situáciu budú riešiť mestskí poslanci v auguste

Je možné, že v porovnaní s júnom bude potrebné upraviť podmienky predaja hokejového klubu.

24. júl 2019 o 13:11 SITA

ŽILINA. Budúcnosť hokejového klubu MsHK Žilina je stále v štádiu riešenia. Mesto pod Dubňom teda stále nemá kupca na tím, ktorý v sezóne 2018/2019 vypadol z Tipsport ligy o jednu úroveň nižšie. Situácia sa však môže zmeniť, pretože aktuálne prebiehajú rokovania s možnými novými majiteľmi.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová, v závere prvej polovici augusta by sa malo konať mimoriadne zastupiteľstvo, ktorého prioritnou témou bude budúcnosť žilinského hokeja.

"Zástupcovia mesta aktívne pracujú na tom, aby sa podarilo nájsť nového majiteľa klubu. Je možné, že v porovnaní s júnom bude potrebné upraviť podmienky predaja hokejového klubu. Ak by mesto do spomenutého augustového mimoriadneho zastupiteľstva dospelo k dohode, mestskí poslanci budú musieť dohodu schváliť," povedala Barbora Zigová pre SITA.



Žilinskí mestskí poslanci v úvode júna určili podmienky, za ktorých bol klub MsHK Žilina ponúknutý do súťaže formou priameho predaja. Schválili odpredaj sto percent akcií za minimálne 25-tisíc eur. Pod Dubňom očakávajú od predaja klubu nemalé úspory v mestskej pokladnici. Počas júna sa však nenašiel záujemca o odkúpenie desiatich akcií. Medzi podmienkami sa nachádza nutnosť starostlivosti o mládežnícky hokej či potreba každoročne zabezpečiť predpísaný limit prostriedkov na chod klubu v závislosti od súťaže, v ktorej budú "vlci" pôsobiť.



V spojitosti so záujmom o odkúpenie žilinského klubu sa dlhšie skloňuje meno otca slovenského hokejového reprezentanta Erika Černáka.