Reprezentant Vladimír Štefánik študuje a pláva na Floride

S plávaním začal po zlomenine ruky ako päťročný, aktuálne reprezentuje Slovensko na Majstrovstvách sveta v plávaní 2019 v Južnej Kórei.

24. júl 2019 o 11:26 Dominika Mariňáková

Voda. Žilinčan Vladimír Štefánik sa v nej pohybuje rýchlejšie ako niektorí ľudia po súši. V júni sa po dlhšej dobe predstavil v domácom bazéne a okrem piatich titulov majstra Slovenska si na konto pripísal aj nový národný rekord v disciplíne 100 m voľným spôsobom. Má hodnotu 49,99 sekúnd a nadaný plavec ako prvý Slovák stlačil čas tejto disciplíny pod 50 sekúnd.

Vladimír Štefánik. (zdroj: ARCHÍV KPŠ NEREUS ŽILINA)

Splnený americký sen

Zatiaľ čo iní pre zranenie so športom končia, on vďaka nemu začal. Ako päťročný si Vladimír Štefánik zlomil ruku a po zahodení sadry sa ocitol na rehabilitáciách. „Tam som stretol pani trénerku Polákovú, ktorá mi v rámci rehabilitácií odporučila plávanie. Chytilo ma to, tak som pri tom zostal. Keď som mal osem rokov, začal som pretekať a odvtedy to už išlo,“ spomína.

Dvadsaťjedenročný športovec je dosiaľ verný jedinému klubu – KPŠ Nereus Žilina. V Amerike však v rámci univerzitnej súťaže NCAA reprezentuje svoju vysokú školu, Florida State University, ktorej študentom je od roku 2017.

Prečítajte si tiež: Na Rajeckom Kros triatlone štartovali zvučné mená Čítajte

„Od pätnástich to bol taký môj malý sen, študovať a plávať v USA. Ale netušil som, ako sa tam môžem dostať. Približne pol roka predtým, ako som maturoval, mi prišlo zopár ponúk. A celý proces sa naštartoval. Nakoniec som si vybral školu na Floride,“ vysvetľuje absolvent Gymnázia Varšavská.

Aktuálne je v študentom tretieho ročníka, odbor biznis so zameraním na financie: „Baví ma to, tak uvidím, čo ďalej. Do bakalára mi chýba ešte rok a pol. Chcel by som si urobiť druhý stupeň, MBA. V USA je však veľmi náročné dostať sa na druhý stupeň, človek musí vo svojom odbore vynikať.

Snažím sa, robím pre to všetko, často o tom diskutujem s profesormi. Ale ak to nevyjde, zameriam sa na Európu, konkrétne Dánsko, Viedeň, Prahu či Bratislavu.“

Celebritami sú skôr bejzbalisti či basketbalisti

Študentský život Vladimíra Štefánika je previazaný s tým športovým. A toto prepojenie v zámorí funguje dokonale. „Všetko máme prispôsobené tak, aby sme mohli študovať a zároveň športovať. Aby sme stíhali oboje. Športovec je na univerzite niekto, dokážeme sa dohodnúť s profesormi. Keď ideme napríklad na preteky a sme týždeň preč, posunú nám odovzdanie práce.“