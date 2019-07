Basketbal prechádza pod hlavičku Slávie, s odchovancami klub už podpísal zmluvy

Pri žilinskom mužstve bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť tréner Ivan Kurilla.

22. júl 2019

Priaznivci žilinského mužského basketbalu sa konečne dočkali – klub ako posledný z extraligových tímov začal pred nastávajúcou sezónou so zverejňovaním informácií a noviniek. A nie je ich málo! Po predchádzajúcich dvoch sezónach medzi slovenskou basketbalovou elitou pod názvom PP & TV RAJ bude klub v sezóne 2019/2020 pôsobiť v SBL pod názvom BK Slávia Žilina.

K zmene názvu sa vyjadril predseda Správnej rady klubu Ing. Jozef Galdun: „Návrh vrátiť sa k názvu Slávia prišiel priamo od akcionárov. Ako bývalý hráč a tréner Slávie som túto iniciatívu privítal. Verím, že nadviažeme na bohatú a úspešnú históriu žilinského basketbalu pod týmto názvom.“

Históriu basketbalovej Slávie začali písať ženy

BK Slávia Žilina nadväzuje na basketbalový oddiel TJ Slávia VŠD (neskôr VŠDS), ktorý pôsobil v Žiline od roku 1963 až do „porevolučného“ obdobia. Prvý rok existencie hrali pod hlavičkou klubu hráčky, študentky Vysokej školy dopravnej. V nasledujúcej sezóne prešli pod hlavičku klubu aj muži, ktorí predtým hrávali za žilinskú Lokomotívu. Muži vo vysokoškolskej TJ Slávia získali ako doteraz jediné mužstvo, ktoré nehralo najvyššiu súťaž, titul víťaza Slovenského pohára. Ako mužstvo najvyššej československej súťaže hrali viackrát finále Slovenského a Československého pohára. Úspešná história Slávie trvala viac ako 25 rokov.

Rýchlym tempom pokračuje uzatváranie zmlúv s hráčmi. „Po zmene názvu klubu budeme postupne predstavovať mená hráčov, ktorých budeme mať v kádri. Mužstvo povedie aj v nasledujúcej sezóne skúsený tréner Ivan Kurilla, ktorý je i reprezentačným trénerom slovenskej dvadsiatky. Chceme nadviazať na úspešnú minulú sezónu s rovnakou víziou, preto Ivan Kurilla pokračuje v začatej práci,“ informoval generálny manažér klubu Ondrej Šoška.

A vyjadrenie trénera Kurillu? „Keď som prišiel do Žiliny, dohodli sme sa, že budeme budovať klub krok po kroku s maximálnym využitím slovenských a domácich hráčov. Mali sme a máme víziu a tá sa dnes napĺňa. Hlavný dôvod pokračovania je, že chceme nadviazať na prácu, ktorú sme všetci spoločne začali. Verím, že našim skvelým fanúšikom pripravíme aj v tejto sezóne množstvo kvalitných zápasov, v ktorých budú na nás hrdí. Na prácu sa všetci tešíme.“

V kádri hráčov BK Slávia už neuvidia fanúšikovia Branislava Mátycha. Vracia sa do Handlovej, kde pred piatimi rokmi odštartoval svoju hráčsku kariéru. „Za svoje pôsobenie v Žiline ďakujem trénerovi Kurillovi, ktorý bol mojím koučom v reprezentácii do 20 rokov a ponúkol mi miesto na súpiske Žiliny. Uplynulú sezónu hodnotím veľmi pozitívne a verím, že skúsenosti, získané v Žiline využijem v drese Handlovej,“ povedal handlovský odchovanec.

Dohodnutí s Mereššom, Rožánkom i Podhorským

Výbornou správou pre všetkých priaznivcov žilinského basketbalu je predĺženie spolupráce a uzavreté zmluvy vedenia klubu s kľúčovými slovenskými hráčmi, žilinskými odchovancami Jakubom Mereššom, Róbertom Rožánkom a Michalom Podhorským, i návrat domov ďalšieho odchovanca Žiliny, v minulej sezóne hráča Handlovej, Lukáša Hofericu! Čaká sa na návrat Olivera Tota zo zahraničia, ktorého by klub chcel tiež udržať v Žiline.

Dnes si priblížime prvých dvoch zo spomínaných hráčov. Jakub Merešš patril v minulej sezóne k oporám tímu, v zápasoch dosiahol v priemere 13 bodov a 7 doskokov. Spomedzi Slovákov bol druhý najlepšie bodujúci a rovnako druhý najlepšie doskakujúci hráč SBL. „V klube som mal vytvorené adekvátne podmienky. V tíme som sa cítil veľmi dobre, dostával som veľa priestoru, vďaka čomu som mohol herne rásť. Dôležitú úlohu zohrala aj škola. Tento rok som skončil bakalárske a chcem ďalej pokračovať v inžinierskom štúdiu. V Žiline som navyše doma,“ uviedol hlavné dôvody pokračovania v spolupráci 23-ročný, dva metre vysoký podkošový hráč, člen širšieho reprezentačného kádra. S BK Slávia sa dohodol na dvojročnej zmluve.

Róbert Rožánek je ďalším kľúčovým hráčom, s ktorým sa klub dohodol na spolupráci. Napriek mladému veku (23 rokov) bol jedným z hlavných strojcov úspechov žilinského basketbalu v uplynulej sezóne. S priemerom 12,8 bodov na zápas bol tretím najlepším Slovákom a patril k osobnostiam SBL. „Dôvod, prečo som sa rozhodol pokračovať v Žiline, je moje presvedčenie, že sa môžeme umiestniť ešte lepšie ako v uplynulej sezóne. Rovnako mi klub vychádza v ústrety pri mojom štúdiu na VŠ,“ povedal Róbert Rožánek. Vedenie klubu sa dohodlo s odchovancom žilinského basketbalu na dvojročnej spolupráci.

V klube BK Slávia by mali fanúšikovia aj v budúcej sezóne vidieť aj ďalších mladých hráčov, žilinských odchovancov Erbena, Turzu, Švábyho, Ďuriša a Pažického. Ak sa tak stane, bude Žilina opäť „najslovenskejším“ tímom v najvyššej súťaži. Do hráčskeho kádra by mali, tak ako vlani, pribudnúť aj niekoľkí legionári, na príchode ktorých klub intenzívne pracuje. Príprava tímu BK Slávia na sezónu začne 5. augusta.