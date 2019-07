Slováci jedia viac ovocia a zeleniny, ukázal prieskum

Na slnku dozreté paradajky, ktoré hneď po rozkrojení naplnia svojou vôňou celú kuchyňu. Sýtočervené jablká, ktoré chutia a akoby boli práve odtrhnuté zo stromu. Jahody, ktoré svojou sladkosťou zmenia každý dezert na kulinársky zážitok.

22. júl 2019 o 15:52

Čerstvé chrumkavé listy šalátu a reďkovky plné chute a energie. Slováci prichádzajú na chuť ovociu a zelenine. Viac ako 62 percent tvrdí, že dnes jedia viac ovocia a zeleniny ako pred 10 rokmi. Aspoň raz do týždňa si ovocie alebo zeleninu kúpi deväť z desiatich ch Slovákov, ten desiaty aspoň raz za dva týždne. Hovoria o tom výsledky reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť BILLA na vzorke 508 respondentov realizovala agentúra 2muse. Chutné, čerstvé a šťavnaté Toto sú spolu s kvalitou a cenou dôvody, ktoré uvádzali Slováci ako najdôležitejšie pri výbere potravín. Čo je dôležité zdôraznil, neorientujeme sa už len na ceny, ale najmä na kvalitu. Najčastejšie ju vnímame práve cez chuť, čerstvosť a akurátnu zrelosť. Až 84 percent Slovákov uviedlo, že pri nákupe cielene zisťuje kvalitu ovocia a zeleniny a 90 percent považuje kvalitu za dôležitú.

Výsledky prieskumu. (zdroj: ARCHÍV BILLA)

„Tomu prispôsobujeme aj našu ponuku a na pulte ponúkané ovocie a zelenina sú nielen čerstvé, chutné a šťavnaté, ale rovnako aj v tzv. ready-to-eat kvalite, teda kvalite určenej na priamu konzumáciu. Preto nie je potrebné čakať niekoľko dní, pokým ovocie doma na okne „dôjde“ ako kedysi,“ vysvetľuje Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa siete predajní BILLA. Rastie význam pôvodu potravín Takmer nikto z oslovených si ani len nespomenul na otázku dostupnosť ovocia a zeleniny. Považujeme za samozrejmé, že si takmer všetko ovocie a zeleninu dokážeme kúpiť takmer kedykoľvek. Aj napriek tomu sa oveľa viac zaujímame o pôvod potravín, preferujeme ovocie a zeleninu od lokálnych farmárov. „Záleží nám na tom, aby si naši zákazníci mali možnosť vybrať z pestrej ponuky lokálneho slovenského ovocia a preto si môžu vybrať aj výlučne slovenské produkty s označením Slovenská farma. Viacero druhov ovocia a zeleniny by v našich podmienkach nedozrelo, preto máme v ponuke aj ovocie a zeleninu od overených dodávateľov z kontrolovaných sadov zo slnečnejších prímorských oblastí ,“ uviedla K. Kirchnerová z BILLA.

Najobľúbenejšie je to tradičné Slováci majú pri ovocí aj zelenine svojich favoritov a novinky prijímajú len postupne. Pokiaľ neberieme do úvahy banány, tak ovociu vládnu druhy, ktoré pestujeme aj na našich poliach - jahody, jablká a hrozno. Rovnako je to aj so zeleninou a paradajky, zemiaky, mrkvu a uhorky máme na pultoch počas sezóny najčastejšie slovenské. Čerstvá úroda putuje z fariem priamo do predajní okamžite po zbere. Na pultoch sa ešte pre istotu kontroluje jej kvalita každé dve hodiny, aby sa do košíkov dostali tie najlepšie kusy v kvalite, na ktorú sme zvyknutí . „Medzi slovenských dodávateľov ovocia a zeleniny spoločnosti BILLA tak patria farmári s dlhodobou tradíciou a z oblastí s dostatkom slnečných dní v roku. Na našich pultoch preto možno nájsť úrodu od Záhradkárskych služieb PAULIS a VITA-ZELu v Marcelovej, známe jablká aj ďalšie ovocie od BONI FRUCTI z Dunajskej Lužnej, od Zeleninárskej spoločnosti v Pustých Úľanoch a

GreenCoop družstva zo Zlatnej na Ostrove,“ dodáva Kvetoslava Kirchnerová. Bez úpravy chuti a najlepšie Slováci aj Slovenky sa v prieskume vyjadrili jasne – ovocie aj zeleninu máme najradšej čerstvé a bez úpravy. Len tak si vieme naplno užiť ich chuť a šťavnatosť. Ak už ich upravujeme, tak najčastejšie tepelne, alebo ich odšťavíme do formy džúsu a až potom siahneme po sušenej verzii. Či čerstvé alebo upravené, ovocie aj zelenina patria k najdôležitejším zložkám nášho jedálnička - na tanieroch ju má každý alebo takmer každý deň až takmer dve tretiny opýtaných Slovákov.