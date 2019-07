Multižánrový festival Hviezdne noci prinesie i tento rok do Bytče unikátne filmy

Hviezdne noci sa za uplynulé roky etablovali na vyhľadávané podujatie ponúkajúce rôznorodé zážitky.

22. júl 2019 o 15:01

BYTČA. Piaty ročník mestského multižánrového festivalu Hviezdne noci sa už tradične uskutoční tretí augustový týždeň v Bytči. Počas štyroch dní, od 15. do 18. augusta si diváci všetkých vekových kategórií budú môcť opäť vychutnať pestrú zmes hudobných, divadelných, filmových i výtvarných podujatí.

Hviezdne noci sa za uplynulé roky etablovali na vyhľadávané podujatie, ponúkajúce rôznorodé zážitky, ktorých súčasťou bol v minulosti napríklad videomapping, podnetné diskusie a čítačky slovenských spisovateľov. Svojich verných i potenciálnych divákov nehodlá sklamať ani tento rok a láka na kvalitnú a rôznorodú dramaturgiu. V Bytči si opäť každý divák príde na svoje!

Dve najväčšie programové sekcie, ako je už na Hviezdnych nociach zvykom, budú filmová a hudobná. Hudobná časť programu pozostáva i tento rok z čerstvých, neobjavených hudobníkov, ako i stálic domácej hudobnej scény. Z kategórie “legiend” tento rok vystúpia na pódiu dve skutočné lahôdky. Prvou z nich bude kultová punk-rocková formácia Davová psychóza, ktorá brázdi Slovensko už 3 desaťročia. V súčasnosti koncertuje len zriedkavo a aj preto bude ich vystúpenie v Bytči výnimočným zjavom. Predstaví sa tiež kapela Noisecut, ktorá spravila zázračný návrat po draftovaní speváčky Nory Ibsenovej. Medzi rovnako zvučné, avšak mladšie mená bude patriť Katarzia s Pjonim a Catastrofy. Alternatívnu scénu zastúpia indie-popová partička Bad Karma Boy, žilinskí indie-rockeri Dave Brannigan, indie-rockovo-rapový Don’t Trust Butterflies, indie-folkový supertalent Blanch, kontroverzný raper Fobia Kid a jeho zbesilá crew Galaxia Y, a chýbať nebude bezkonkurenčná synthy-popová formácia Gladia Moony.

O nočnú zábavu sa postarajú producenti ako Blame Your Genes, ktorý je jedným z najrýchlejšie stúpajúcich mien medzi slovenskými DJs, a crew Emonoizboys. Ich dynamický partyset doplní jedinečná videomappingová projekcia.

Spomedzi zahraničných interpretov sa predstaví excentrický český pesničkár Lazer Viking spolu so svojou kapelou, od našich západných susedov príde do Bytče aj indie-rocková parta Ghost of You. Na úvod festivalu publikum rozhýbe rumunská elektronická formácia Karpov not Kasparov, snové groovy indie-popovej kapela Belau z Maďarska neskôr rozozvučia outdoorový stage Pod lipkami.

Ponukou nezaostáva ani filmová sekcia. Počet sekcií i samotných projekcií sa každým rokom zvyšuje, a na aktuálnom piatom ročníku si diváci budú môcť vychutnať až úctyhodných 35 titulov, zaradených v siedmych sekciách, medzi ktoré pribudli tri nové. V dramaturgickej koncepcii Petra Gärtnera, Barbary Novákovej a Marcela Šeda sa v jednotlivých sekciách festival zameria na poľské filmové komédie z obdobia socializmu, vzťah filmu a spirituality a premietne snímky, ukazujúce rôznorodé postoje k totalitám 20.storočia. Chýbať nebudú Machulského tituly ako Kingsajz či Vabank, ale i jeho menej známe Deja Vu. V novej sekcii Focus, ktorej téma tento rok skúma filmovo-filozofické presahy, budú predstavené Tarkovského Ivanovo detstvo, Dni zatmenia od Sokurova či Bergmanova Siedma pečať. Socialistickú ideológiu zastúpi propaganda Nepriateľ za volantom, vykresľujúca Pražskú jar v roku 1968 ako puč taxikárov, Džusový román a Chodník cez Dunaj. Obdobie nacizmu sprítomnia kanonické snímky Organ a Boxer. Tento rok festival vzdá poctu Milošovi Formanovi premietnutím jeho raných snímok, ktoré natočil pred emigráciou v roku 1968. Premietnuté budú legendárne Hoří, má panenko či Lásky jedné plavovlásky, uvedené v reštaurovanej verzii tento rok v Cannes.

Ďalšia nová sekcia, Filmová archeológia, tento rok predstaví filmových pionierov prostredníctvom dokumentárneho filmu Lumière!, Bratia Skladanowsky a pásmo krátkych filmov od nemeckej animátorky Lotte Reiniger. V neposlednom rade budú v rámci tretej novej sekcie Masterclass, zameranej na režisérske poetiky, premietnuté Polanského dráma Nôž vo vode či Leoneho western Za hrsť dolárov.

Neoddeliteľnou súčasťou programu sú predstavenia pre najmenších, pre ktoré si festival pripravil zmes filmových a divadelných podujatí. Deti sa môžu tešiť na majstrovský titul od Karla Kachyňu Už zase skáčem cez kaluže, pásmo animovaných filmov od Jiřího Trnku aHermíny Týrlovej. Premietnuté budú aj nemecká dlhometrážna fantasy Dobrodružstvá princa Achmeda, jeden z prvých animovaných filmov, ktorý bude sprevádzaný živým hudobným sprievodom či novinka v podobe francúzskeho hitu Veľký zlý lišiak a iné príhody.

Bábkové divadlo Divadlo z domčeka odohrá v Bytči klasické ľudové rozprávky Drevená krava a Janko Hraško. Hudobný projekt Notový Danny deti pobaví i poučí o hudobných žánroch a divadlo Zkufravon uvedenie Pinocchia v živej podobe a v predstavení More príbehov podá príbeh o kráľovi Čao Čao a troch previnilcoch, ktorí si zachránia životy, ak vyrozprávajú príbeh zaujímavejší od šašovho.

Chýbať nebude ani výtvarný program, ktorý je súčasťou Hviezdnych nocí od jeho druhého ročníka. V kurátorskej koncepcii riaditeľky festivalu Kristíny Rigerovej sa mestské priestory premenia na dočasné galérie, vystavujúce diela slovenských autorov.

Festival sa uskutoční od štvrtka 15.8. do nedele 18.8. 2019 v meste Bytča. Podrobnejšie informácie o programe, ubytovacích možnostiach a lokáciách možno nájť na webe festivaluhviezdnenoci.sk Lístky môžete kúpiť vo výhodnej zľavnenej cene na portáli Predpredaj.sk