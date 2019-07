Rezerva MŠK zažila v úvode sezóny gólovú prestrelku

Na zápas banskobystrickej Dukly proti žilinskému béčku zavítalo viac ako tisíc divákov.

22. júl 2019 o 12:25 Tomáš Hládek

Béčko vstúpilo do novej sezóny pod vedením Petra Černáka priam ideálne. Šošonom vyšla druhá desaťminútovka, keď sa presadil cez obranu Dukly Gerebenits a poslal Žilinčanov do vedenia. O päť minút pohrozil strelou Rusnák, no tú vyrazil domáci brankár Krejčí, ale na následnú dorážku Poliaka Kurminowského bol už prikrátky – 0:2. Šošoni nepoľavili v aktivite a pridali ďalší gól. Kopas ideálne našiel Rolanda Gerebenits, ktorý druhýkrát v zápase prekonal brankára Krejčího. Obarení domáci sa v prvom polčase sa už na veľké ofenzívne divadlo nezmohli.

Druhý polčas však domáci nevzdali a dostali sa späť do zápasu. V 50. minúte si centrovaná lopta našla hlavu Laksíka a ten prekonal Petráša. O minútu bol rozdiel jednogólový, keď sa presadil Starší. Pokoj na kopačky Černákovcov priniesol striedajúci Bichakhchyan, ktorý využil nahrávku Kurminowského – 2:4. O štyri minúty sa k penalte postavil ex-Žilinčan Polievka, ale Petráša neprekonal. Dramatický duel ešte viac zdramatizoval Gamboš, ktorý si štyri minúty pred koncom dal vlastný gól. Sedemgólový zápas sa skončil víťazstvom Žiliny.

Ostatné výsledky: Podbrezová – FC Košice 2:1, Liptovský Mikuláš – Ružomberok B 0:2, Komárno – Šamorín 2:0, Dubnica nad Váhom – Bardejov 1:0, Poprad – Slovan Bratislava B 1:0, Skalica – Púchov 1:0, Petržalka – Trebišov 5:3.

Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina B 3:4 (0:3)

Góly: 50. Laksik, 51. Starší, 86. (vl.) Gamboš – 11. a 19. Gerebenits, 16. Kurminowski, 80. Bichakhchyan. Rozhodoval Micheľ, 1075 divákov. ŽK: Polievka, Migaľa – Petrák, Lochoshvili, Gerebenits.

ŽILINA B: Petráš – Suľa (77. Kaprálik), Kopas, Petrák, Lochoshvili, Chríbik, Gono (69. Gamboš), Myslovič (79. Bichakhchyan), Gerebenits, Kurminowski, Rusnák.

1. Petržalka 1 1 0 0 5:3 3

2. Komárno 1 1 0 0 2:0 3

3. Ružomberok B 1 1 0 0 2:0 3

4. Žilina B 1 1 0 0 4:3 3

5. Podbrezová 1 1 0 0 2:1 3

6. Poprad 1 1 0 0 1:0 3

7. Skalica 1 1 0 0 1:0 3

8. Dubnica 1 1 0 0 1:0 3

9. B. Bystrica 1 0 0 1 3:4 0

10. Košice 1 0 0 1 1:2 0

11. Bardejov 1 0 0 1 0:1 0

12. Púchov 1 0 0 1 0:1 0

13. Slovan B 1 0 0 1 0:1 0

14. Trebišov 1 0 0 1 3:5 0

15. L. Mikuláš 1 0 0 1 0:2 0

16. Šamorín 1 0 0 1 0:2 0