Viete, aký dôležitý význam má hovädzie a teľacie mäso v strave detí?

Mamička chce vždy pre svoje dieťa len to najlepšie a čo sa týka podávania prvých príkrmov a stravy je to dvojnásobná pravda. V množstve informácií, ktoré sa na nás valia z každej strany, však v strave svojich najmilších robíme aj nerozvážne rozhodnutia.

22. júl 2019 o 10:25

Mamičky prestali „pre istotu“ podávať svojim deťom teľacie či hovädzie mäso. A to pritom patrí medzi základné potraviny. Hovädzie mäso je stále dôležitá súčasť jedálnička najmenších detí. Tu je niekoľko faktov, pre ktoré by sme mali zaradiť teľacie a hovädzie mäso na popredné miesta v detskej strave:

– Dieťatku už po 8. mesiaci života môžeme zaviesť do jedálnička teľacie mäsko. Chudú hovädzinku už ku koncu 1. roka života.

– Teľacie mäsko je veľmi ľahko stráviteľné a preto sa nemusíte báť tráviacich problémov.

– Teľacie mäso má 3x viac železa ako to biele.

– Chudá hovädzinka alebo teľacie má podľa odborníkov tvoriť 50 % z celkového skonzumovaného množstva mäsa.

(zdroj: )

V období rastu je ešte dôležitejšia konzumácia hovädzieho, ktoré je zdrojom živočíšnych bielkovín a esenciálnych aminokyselín. Práve tieto zložky sú dôležité pre rast a prirodzený vývoj najmenších. Hovädzie mäso má okolo 20% ľahko stráviteľných bielkovín, ktoré sú pre nás nenahraditeľné a naše telo si nevie takéto bielkoviny vytvoriť samo.

Hovädzie mäso obsahuje veľké množstvo minerálov ako železo, zinok, fosfor, selén, draslík či horčík, ktoré sú základnými stavebnými prvkami pri mnohých procesoch v našom tele. Možno ste to nevedeli, ale hovädzie mäso je aj zdrojom vitamínov a to najmä B, A, D, PP, atď.

Pod značkou BOS TAURUS nájdete nezávadné produkty s výnimočnou chuťou, ktorý garantujú pôžitok pri konzumácii. (zdroj: Kayovci foto)

Uprednostnite lokálnych a osvedčených predajcov

Kupujte si mäsko od lokálnych predajcov a pýtajte sa na jeho pôvod. Zaujímajte sa aj o spôsob chovu, či porážky zvierat.

Nekupujte čerstvé mäso. Ešte stále v ňom prebiehajú procesy po porážke, čo môže spôsobiť tuhosť a gumenú konzistenciu mäsa. Tieto negatíva môžu odradiť dieťa od konzumácie mäsa. Vyzretá hovädzinka sa v kuchyni ľahšie spracováva a je ďaleko chutnejšia. Zároveň je plná ľahko stráviteľných bielkovín dôležitých pre správny vývoj dieťaťa.

Učte deti na všetky druhy mäsa. Každý druh mäsa je výnimočný a svojim zložením prispieva k správnemu vývoju detí. Ak sa dieťa od malička vo svojom jedálničku stretáva zo všetkými druhmi mäsa, bude v ich konzumovaní pokračovať aj v dospelosti, čím si zabezpečí prísun všetkých potrebných živín.

Jedzte hovädzie a teľacie mäso spolu so svojimi deťmi. Keď deti uvidia, že to chutí vám, tak to bude o to viac chutiť aj im.

Nevzdávajte sa pri prvých neúspechoch. Možno prvý príkrm z hovädzieho alebo teľacieho mäsa skončí na vašom tanieri, ale pri ďalšom pokuse to už môže byť inak. Dieťa si postupne zvykne na špecifickú chuť mäsa a časom si ho bude pýtať samé.

Chutné teľacie a hovädzie mäsko ponúka pod značkou Bos Taurus aj Agrodružstva Bánová. Mäso pochádza z vlastných chovov, preto je veľmi dôležité si ho objednať vopred na telefónnom čísle 0905 942 970 alebo e-mailom na info@bostaurus.sk.

Viac info nájdete na www.bostaurus.sk