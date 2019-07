MY Žilinské noviny opäť s bohatým obsahom

Téma z titulky: Slováci žijúci v pohraničných oblastiach nakupujú skôr v susednej Českej republike či v Poľsku ako doma. Prečo je to tak? Oplatí sa to? Dozviete sa v MY Žilinských novinách

Slováci žijúci v pohraničných oblastiach nakupujú skôr v susednej Českej republike či v Poľsku ako doma. Prečo je to tak? Oplatí sa to? Dozviete sa v MY Žilinských novinách Asociácia súkromných lekárov upozorňuje na akútny nedostatok lekárov a sestier v ambulanciách. V žilinskej nemocnici zatiaľ nedostatok ľudí nepociťujú

Pokazená telka v centre Žiliny to má nahnuté, nájomnú zmluvu zrejme budú opäť posudzovať mestskí poslanci

Orezali strom, aby zviditeľnili nelegálny bilbord? Technický riaditeľ spoločnosti, ktorej reklamná plocha patrí, odmietol zodpovednosť za orezanie stromu

Krátke správy z regiónu: Čo sa udialo v Stráňavách, v Malej Fatre, v Hôrkach či v Jasenovom?

V Dolnom Hričove budujú kanalizáciu, investícii predchádzala dohoda o úprave cesty

Žilinčan Peter Sak absolvoval magickú púť do Santiaga de Compostela. „Dva týždne po návrate som mal problém zaradiť sa späť do normálneho života,“ prezrádza vo svojom príbehu

V Dolnom Hričove sa v sobotu konal 4. ročník majstrovstiev vo varení fazuľovice. MY sme boli pri tom

Prvý tím aj rezerva MŠK Žilina famózne odštartovali novú sezónu

Vladimír Štefánik začal s plávaním po zlomenine ruky. Žilinčan, ktorý študuje a pláva na Floride, momentálne reprezentuje Slovensko na svetovom šampionáte v Južnej Kórei

Bitarovú v prvom kole Prezidentského pohára čakajú Dražkovce. „Pôjdeme zabojovať o postup,“ sľubuje tréner Peter Holec

V týždenníku MY Žilinské noviny nechýba ani tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.