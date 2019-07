Najčastejšie riešime malé úrazy, tvrdí plavčík zo žilinskej plavárne

Práca plavčíka nesie v sebe zodpovednosť. O tom, čo všetko obnáša, sme sa na žilinskom kúpalisku porozprávali s Martinom Nedelkom starším.

18. júl 2019 o 14:43 Alexandra Janigová

Ako zatiaľ hodnotíte letnú sezónu na žilinskom kúpalisku?

- Pred sezónou sa nám vymenilo vedenie, a teda máme nového riaditeľa. Ako zamestnanec to vnímam ako dobrý krok. Za ten krátky čas sa tu urobili drobnosti, ktoré ale zmenili celkový ráz kúpaliska. Sú k dispozícii nové tabuľky na bazénoch, sú tu upozornenia, ako aj výsadba kvetín okolo bazénov. Tiež pribudli tienidlá pre plavčíkov. Ako skončil školský rok, tak počasie sa nám pokazilo. Sezónu sme otvárali 15. júna, čiže tých 15 dní bolo plné kúpalisko. Aj keď sa zvýšilo vstupné, tak to nie je nejaké dramatické a stále je vstupné podobné ako v okolitých kúpaliskách. Mala by pribudnúť trampolína. Plánuje sa urobiť pre malý bazén prestrešenie, aby mali mamičky s deťmi tieň. Namaľovali sme aj čiary v bazéne, takže teraz plavci vedia, ako majú plávať. Funguje už aj rádio a máme prístup aj k mikrofónu, čo môžeme využívať, keď sa niečo deje.

Plavčíkom ste od minulého roka, ale ako zdravotník ste pôsobili dlhé roky. Je podľa vás dôležité, aby plavčík mal aj zdravotnícke vzdelanie?

- Môj názor je, že kurzy pre plavčíkov sú zamerané najmä na plaveckú časť, čo je podľa mňa chyba. My tu máme aj nový automatický defibrilátor, ktorý zakúpil nový riaditeľ.

Aké najčastejšie problémy počas sezóny ako plavčík riešite?

- S deťmi je to väčšinou skákanie do vody. Nie je tu voľný režim, tak ako všade vo svete. Je tu tobogan. Niektorí ľudia sú potužení alkoholom, takže aj to riešime. Niekedy nám ľudia fajčia v okolí bazénov, čo je tiež problém. V najhorších stavoch musíme volať aj mestskú políciu.

Aké sú najčastejšie úrazy?

- Ja som na plavárni ako tréner od roku 2005,