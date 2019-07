Čo s nedokončenou halou v Rajci? Radnica sa naposledy pýta občanov

Na dokončenie objektu si zrejme mesto bude musieť opäť požičať.

16. júl 2019 o 8:15 Branislav Koscelník

RAJEC. Už viac ako dvadsať rokov si nevie dať samospráva mesta Rajec rady s rozostavanou halou na Kostolnej ulici. V minulom roku do nej mesto investovalo 400-tisíc eur, no stačilo to len na zabezpečenie chátrajúceho objektu v centre mesta. Aby mohli Rajčania rozostavanú budovu aj využívať, potrebuje mesto zohnať minimálne ďalších 400-tisíc.

Mestskí poslanci ešte v roku 2016 rozhodli, že viac ako dvadsať rokov rozostavanú športovú halu zmenia na tržnicu s verejnými záchodmi a zastávkou autobusov. Mesto si zobralo na nevyhnutnú rekonštrukciu budovy úver.

Keď si však bývalé vedenie mesta dalo vyhotoviť podrobný projekt svojho zámeru, zistilo, že na pôvodné plány by potrebovalo až 800-tisíc eur. A tak ešte skôr, ako sa pustili do práce, vedeli, že na sprevádzkovanie tržnice nemajú zdroje a peniaze z úveru vystačia iba ak na záchranu objektu.

Môže vás zaujímať. V žilinskej nemocnici pribúdajú pacienti s kliešťovou encefalitídou a boreliózou Čítajte

Zmení niečo anketa?

Bremeno nedokončenej haly tak presunuli na nové vedenie mesta. Primátor Milan Lipka nevylučuje, že zostanú pri pôvodnom zámere a hala sa premení na tržnicu. Samospráva však ešte dáva Rajčanom poslednú šancu, aby sa vyjadrili, na čo chcú využiť nedokončenú športovú halu.

„Bude to posledná šanca ako ovplyvniť dostavbu a využitie haly na Kostolnej ulici, pretože v dohľadnej dobe musí padnúť rozhodnutie, ako ďalej s týmto objektom, aby mohol čo najskôr slúžiť verejnosti,“ vysvetlil Milan Lipka.

„Po vyhodnotení podnetov si s poslancami sadneme a skúsime nájsť najvhodnejšie riešenie. Od toho sa bude odvíjať projektová dokumentácia, či ideme podľa pôvodnej, alebo ju bude treba prepracovať, ďalej stavebné povolenie, usporiadanie dopravy v okolí haly, úver atakďalej,“ dodal.