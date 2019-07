Tím zo Žilinskej univerzity uspel vo svetovom finále manažérskej hry

Študentský tím Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa na začiatku júna zúčastnil na svetovom finále manažérskej hry Global Management Challenge.

18. júl 2019 o 11:33 TASR

ŽILINA. Študentský tím Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa na začiatku júna zúčastnil na svetovom finále manažérskej hry Global Management Challenge v ruskom Jekaterinburgu, na ktorom sa zišli finalisti národných kôl z viac ako 30 krajín sveta. V absolútnom finále skončil na ôsmom mieste. Informoval o tom prodekan pre vzdelávanie Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity Viliam Lendel.

Doplnil, že ide o najväčšiu manažérsku súťaž na svete zameranú na simuláciu stratégie riadenia podniku. "Jednotlivé tímy, zložené zo študentov univerzít alebo manažérov podnikov, riadia virtuálny podnik a súťažia s ďalšími tímami, respektíve podnikmi na jednotlivých trhoch a vytvárajú tak konkurenčné prostredie. Rozhodujú o základných stratégiách svojho podniku v personálnej, výrobnej, marketingovej a obchodnej oblasti," vysvetlil Lendel.

Súvisiaci článok Slávnostne odpromovalo 146 detí Žilinskej detskej univerzity Čítajte

Na otváracom ceremoniáli si študenti Karin Beláková, Patrik Maruňák a Bruno Grinč vyžrebovali žltú semifinálovú skupinu a ich súpermi boli tímy z Grécka, Kazachstanu, Macaa a Estónska. "Semifinále úspešne zvládli. Bol to napínavý boj do posledného rozhodnutia. Postúpili do absolútneho finále spolu s tímami z Číny, Portugalska, Macaa, Ruska, Poľska, Hongkongu a Pobrežia Slonoviny," uviedol prodekan pre vzdelávanie.

"Očakávania o veľmi náročnom svetovom finále sa potvrdili. Po každom rozhodnutí sa dynamicky menilo poradie finalistov, až po poslednom rozhodnutí zakotvili študenti na ôsmom mieste. Nazbierali cenné skúsenosti a veríme, že budúci rok sa umiestnia ešte vyššie," dodal Lendel.