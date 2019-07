Z koncentráku na Skalité. Pochodom si pripomenú útek Vrbu a Wetzlera

15. júl 2019 o 15:36 TASR

ŽILINA. Desiatky ľudí vykročia dnes z priestorov nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime na pochod Vrba Wetzler Memorial. Podľa predsedu slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ) Petra Šveca si počas pochodu pripomenú 75 rokov od úteku dvoch slovenských Židov Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera z koncentračného tábora v apríli 1944 do slovenskej obce Skalité.

Účastníci budú podľa neho putovať z väčšej časti po území Poľska, smerom ku hranici so Slovenskom. "Trasa pochodu je vytýčená podľa opisov úteku v dvoch knihách samostatne publikovaných Wetzlerom a Vrbom. Kopíruje ich zhruba 130 kilometrov dlhú trasu, po ktorej za nesmierne riskantných okolností úspešne ušli z koncentračného tábora na Slovensko. Najprv do Skalitého, neskôr vlakom do Žiliny," uviedol Švec.

Doplnil, že v sobotu 20. júla o 9.00 h sa účastníci presunú na poľsko-slovenskú hranicu v Zwardoni, kde bude spoločné stretnutie pri pamätníku pochodu. "Vytvoril ho slovenský sochár Fero Guldan a osobne osadil pri prvom pochode v roku 2014," pripomenul Švec.

Peší pochod neskôr zostúpi do obce Skalité. "Jeho účastníci majú v pláne zastávku na cintoríne, kde je hrob manželov Čaneckých. Ondrej Čanecký je jedinou podľa mena známou osobou z tých, ktoré na ceste úteku Vrbovi a Wetzlerovi pomohli. Z Kysúc sa účastníci pochodu vlakom presunú do Žiliny. Na Hollého ulici navštívia bývalý židovský starobinec a autentické podpivničené priestory, kde dvaja hrdinovia napísali správu o skutočnom cieli deportácií Židov, ktorým bolo masové vyvražďovanie," podotkol Švec.

Záver pochodu bude v Novej synagóge v Žiline v sobotu 20. júla od 18.00 h. "Okrem príhovorov hostí bude moderovaný príhovor s účastníkmi pochodu. Večer v synagóge je prístupný verejnosti," dodal Švec s tým, že ďalší tohtoročný pochod s identickým programom sa začne v pondelok 5. augusta.