Nové číslo týždenníka MY Žilinské noviny už je v predaji

Aktuálne číslo už nájdete v stánkoch, vo vybraných obchodoch aj priamo v redakcii.

15. júl 2019 o 10:38 Dominika Mariňáková

Tentoraz sme sa zamerali na tieto témy:

Prírodné verzus umelé. Pozreli sme sa na to, kde všade sa dá v kraji okúpať Čo bude s halou v Rajci? Radnica sa naposledy pýta občanov

Iniciatíva obyvateľov zabrala. Stromoradie na Moyzesovej ulici nevyrúbu

Krátke správy z nášho kraja: informácie z Terchovej, Rajca, Jasenového či z Kamennej Poruby

Leto a čas dovoleniek je v plnom prúde. Žilinských politikov sme sa pýtali, kde budú tento rok dovolenkovať a na ktorú dovolenku si najradšej spomínajú

Informačné panely na žilinských zastávkach MHD chýbajú, nové budú o rok

V Bytči budú súťažiť hasiči. Pred pretekmi sme hovorili s veliteľom DHZ Petrom Svetloššákom

Čo robiť, ak vás nezobrali na vysokú? Príloha Vysoké školy ponúka odpoveď

Pod Dubňom bude okrem MŠK Žilina hrať svoje domáce prvoligové zápasy ešte jedno mužstvo

Jaroslav Slučik a Vladimír Vala tvorili dlhé roky neporaziteľnú dvojicu vo vodnom zjazde. V máji tohto roka si spolu opäť sadli do lode a stali sa európskymi šampiónmi v kategórii Masters

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.