Poznáme rozlosovanie prvého kola Slovenského pohára

MŠK Žilina je nasadená do druhého kola.

9. júl 2019 o 17:05 Dominika Mariňáková



Organizátori Slovenského pohára zverejnili rozpis zápasov prvého kola pohárovej futbalovej súťaže. Do 51. ročníka Slovnaft Cupu sa prihlásilo desať celkov z regiónu Žiliny a Bytče, osem z nich bude štartovať v prvom kole. MŠK Žilina je nasadená do druhého kola, jej súper vzíde zo stretnutia Spišská Belá - Lipany. Do pohára sa prihlásil aj čerstvý treťoligista z Bánovej, ktorý bude pravdepodobne takisto figurovať medzi nasadenými mužstvami.

Všetky celky z bytčianskeho a žilinského regiónu odohrajú zápasy prvého kola v nedeľu 28. júla o 17:00 hod.

1. kolo Slovenského pohára 2019/2020