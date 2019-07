Bytovku na žilinskom sídlisku Vlčince ničili vandali. Proti graffitom bojujú streetartom

Štyri metre vysokému dielu dominujú žilinské historické dominanty.

9. júl 2019 o 11:42 Branislav Koscelník

ŽILINA. Dvadsaťpäť hodín strávil Denis so sprejom v ruke na žilinskom sídlisku Vlčince. Výsledkom je maľba s motívom Žiliny na fasáde bytového domu na Tulskej ulici. Ďalšie z diel streetartového umelca vzniklo len niekoľko desiatok metrov od jeho už ikonických malieb v dvoch podchodoch na Slovanskej ulici.

Denisova pouličná galéria zahŕňa už viac ako stovku diel maľovaných sprejom. V Žiliny však ide o prvý panelák, ktorého fasáda je "sprejerom" vyzdobená na zákazku. Bočná fasáda bola dlhodobo v katastrofálnom stave. Zdobili ju vulgarizmy a v omietke boli diery. Obyvatelia paneláku si so sprejermi nevedeli dať rady.



„Panelák mal problém. Vždy keď fasádu opravili a natreli, za krátku dobu bola poškodená. Tento scenár sa opakoval viackrát. Bol som oslovený na základe mojich predošlých prác na verejnom priestranstve, ktorých sa dodnes nikto nedotkol,“ vrátil sa na začiatok spolupráce s vlastníkmi bytovky mladý umelec.

Neutrálny motív

Zaujímavým zistením je pre Denisa to, že o streetart sa zaujíma už aj staršia generácia, ktorá ešte pred pár rokmi "sprejermi" opovrhovala. V umení na verejných budovách totiž vidia prevenciu pred prejavmi sprejerov, ktoré sa umením nazvať nedajú.

„Existuje tenká hranica medzi tým, či to pomôže, či nie, každopádne máme skúsenosti z celého Slovenska aj zahraničia, že maľby na zákazku vydržia bez akéhokoľvek zásahu,“ potvrdzuje teóriu Denis, ktorý sa maľovaniu v exteriéri venuje už viac ako desať rokov.

Podľa neho o životnosti maľby na verejnej budove rozhodujú dva faktory. „Obrázok by mal byť neutrálny, tak aby sa nikoho nedotkol. Uvediem príklad: politický obrázok by dlho nevydržal. Po druhé, dosť zohráva rolu aj "status" umelca. Rozhodne nepatrím k najlepším a najskúsenejším autorom, ale mám už niečo za sebou. Uvidíme koľko to vydrží, vždy sa tá maľba dá opraviť, poprípade zakonzervovať anti-graffitovým náterom.“