Na domácej vode chcela dosiahnuť viac

Eliška Mintálová získala na európskom šampionáte dve medaily.

8. júl 2019 o 14:37 Dominika Mariňáková

Liptovský Mikuláš v dňoch 4. – 7. júla hostil najlepších juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome. V Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka sa totiž konali majstrovstvá Európy v mládežníckych vekových kategóriách.

Slovensko reprezentovala aj Eliška Mintálová. Rodáčka z Považského Chlmca získala na európskom šampionáte dve medaily. Najskôr, v piatok, spolu so Soňou Stanovskou a Simonou Macekovou vybojovala striebro v hliadkach.

„Bola to fajn jazda, ale mala som jedno zaváhanie. Našťastie sme to uhrali. Máme s babami medailu a je to super,“ povedala pre oficiálny web slovenskej kanoistiky Mintálová. Zlato získali Češky.

O deň neskôr pridala bronzovú medailu v individuálne disciplíne K1 žien do 23 rokov. „Spravila som pár chýb a tie ma stáli dôležitý čas. Mám bronz a teším sa z neho. Chcela som však trochu viac, veď som na domácej vode,“ citoval portál canoe.sk Elišku Mintálovú.