Višňovský ovládol UCI maratón po dlhom úniku a má za sebou úspešný jún

Slovenský šampión sa sústredí na obhajobu majstrovského dresu.

6. júl 2019 o 12:59 Tomáš Hládek

Po úspešnom máji pokračoval Tomáš Višňovský výbornými výsledkami aj v mesiaci jún. Hneď na úvod leta sa predstavil na UCI podujatí na hraniciach Českej republiky a Nemecka, keď v Jablonné v Podještědí bol na programe 20. ročník medzinárodne obsadeného MTB maratónu Malevil Cup. Na najdlhšej trati, ktorá merala 98 kilometrov a zdolávala prevýšenie 2230 výškových metrov, sa bojovalo o body do rebríčka UCI.

Na štart sa postavila medzinárodná MTB špička medzi ktorou nechýbal slovenský majster Tomáš Višňovský, ktorý chcel vylepšiť minuloročné tretie miesto. Okrem neho sa na trasu 98 kilometrového maratónu vydal tohtosezónny suverén Martin Stošek, minuloročný víťaz Kristian Hynek alebo Ján Škarnitzl. Hneď v úvode skomplikoval snahu Stošeka defekt, po ktorom mu podal tímový kolega Dominik Buksa zadné koleso. Stošek však manko zmazal a cieľovým koridorom prešiel na prvej pozícii.

„Som veľmi spokojný. Mal som smolu, keď som na 20. kilometri dostal defekt zadného kolesa. Našťastie, tým, že tam nebol ešte taký rozostup, tak Dominik Buksa neváhal, dal mi zadné koleso a obetoval svoje preteky. Pre mňa to bola následne asi 40-minútová stíhacia jazda do prvej skupiny, ktorá ma stála veľa síl. Bál som sa, že to bude v závere poznať. “Našťastie“, Tomášovi (Višňovskému pozn. autora) asi dva kilometre pred cieľom spadla reťaz a s tým sa už nedá veľa robiť,“ hodnotil bezprostredne po pretekoch pre Českú televizi Martin Stošek.

Pre Višňovského môže byť útechou aspoň získaná finančná prémia za víťazstvo na horskej prémii vo výjazde na Hvozd a 85 bodov do UCI rebríčka.

„Bol to môj menší vrchol sezóny po nevydarenom Cape Epic. Štartová listina bola naozaj zaplnená kvalitnými menami. Počas pretekov sa začalo pole deliť asi po 30-40 minútach. Nasledoval ostrý šotolinový výjazd, kde nasadil vysoké tempo Matouš Ulman. Potom som zrýchlil ja a pole sme vyselektovali na päť jazdcov. V tom čase zozadu išiel Martin Stošek, ktorý mal defekt. Pripojil sa k našej skupine asi na štyridsiatom kilometri. Pokračovali sme spolu až ku horskej prémii na šesťdesiatom kilometri. Tu som vyhral, rozdelil som skupinu a vpredu sme zostali traja. Asi 15 kilometrov pred cieľom mal Ján Škarnitzl defekt a mne asi dva kilometre pred cieľom v zjazde spadla reťaz, čo ma odstavilo na druhé miesto. Či by som mal na Martina? To je tažké povedať, no minimálne by to nemal "zadarmo",“ dodáva k maratónu pre MY Žilinské noviny Tomáš Višňovský.

Tretí dorazil do cieľa Višňovského tímový kolega Matouš Ulman.

„Pred výjazdom na Hvozd bol taký prudší výjazd, ktorý som nezvládol technický a ušlo mi zadné koleso. Musel som zoskočiť a vedúca skupina mi odskočila. Potom som to už nedokázal zalepiť,“ hovoril v reportáži Ulman pre Českú televizi.

Výsledky: 1. Martin Stošek (Vitalo Future cycling) 3:45:00 hod., 2. Tomáš Višňovský (Česká spořitelna – Accolade) + 40 sek., 3. Matouš Ulman (Česká spořitelna – Accolade) + 1:36 min.

Rajecké Teplice ako ideálny začiatok prípravy

Po náročnom programe sa slovenský šampión predstavil na pretekoch horských bicyklov v domácom prostredí Lučanskej Malej Fatry, kde bol na programe 3. ročník podujatia v Rajeckých Tepliciach. Na trati maratónu štartovala lokálna bajkerská špička, keď na štarte nechýbal okrem Višňovského, reprezentant Martin Kostelničák, ostrieľaný český borec Karel Hartl alebo v dobrej forme jazdiaci Vladimír Hojdík.

Prvý prejazd Stránskou a Svitačovou dolinou absolvovala na čele štvorčlenná skupina v zložení: Hartl, Hojdík, Kostelničák a Višňovský. V druhom prejazde Svitačovou dolinou zaútočil Višňovský a pod Omegovou prechádzal už sám. Náskok si už do cieľa udržal a naplnil papierové predpoklady.

„Preteky som nechal na chalanov a ja som išiel na konci skupiny. Zaútočil som v poslednom stúpaní a udržal som si náskok až do cieľa,“ hodnotí priebeh kráľovskej trate slovenský šampión.

Pre Višňovského boli tieto preteky akási medzizastávka medzi jarnou časťou a letnými vrcholmi sezóny, na ktoré upriamuje svoju pozornosť.

„Bol to pre mňa štartovací závod nakoľko, som cez týždeň mal voľno, teda tri dni bez bicykla a dva dni po hodine a pol. Hodnotím to teda ako ideálny začiatok prípravy na dôležité podujatia,“ dodáva na margo podujatia v krásnom prostredí Lučanskej Malej Fatry Tomáš Višňovský.

Výsledky: 1. Tomáš Višňovský (Česká spořitelna – Accolade) 03:07:25 hod., 2. Karel Hartl (Starbike.sk) + 02:43 min., 3. Martin Kostelničák (Greenbike Aloha Team) + 04:22 min.

Absenciu českej špičky pretavil na triumf

V predposledný júlový víkend sa u našich západných susedov konal šampionát horských bicyklov. Višňovský sa tak vyhol českej elite a zamieril na preteky série Kolo pro život vo Vrchlabí. Višňovský od úvodu diktoval tempo na 50 kilometrovej trase s 1800 metrovým prevýšením a už po úvodnom stúpaní sa na čele pretekov osamostatnil. Už na prvom medzičase mal náskok takmer dvoch minút na druhého Daniela Hovorku. Višňovský si svoj náskok s prehľadom strážil a do cieľa prišiel s náskokom skoro štyri a pol minúty na druhého v poradí Michala Malíka. Tretí prešiel cieľom Jiří Reeh so stratou vyše päť minút.

„Vrchlábí hostilo pokračovanie série Kola pro život. Češi teda súťažili na majstrovstvách v maratóne a ja som absolvoval preteky série na ťažkej trati v kopcovitom profile. Zvíťazil som o štyri minúty. Bol to pre mňa veľmi dobrý tréning pred Drásalom,“ zhodnotil Višňovský.

Výsledky: 1. Tomáš Višňovský (Česká spořitelna – Accolade) 1:53:47 hod., 2. Michal Malík (Lawi stars) + 04:25 min., 3. Jiří Reeh (Fitsport Jiří Trampota) + 05:07 min.

Stokilometrová sólo jazda na UCI maratóne, Imrich bojoval v ultramaratóne

Jedným z vrcholov sezóny boli pre Višňovského v posledný júnový víkend preteky Drásal České spořitelny zaradené do série UCI. Na trati s parametrami 117 kilometrov a 3920 metrami prevýšenia sa na štarte zišla špičková medzinárodná konkurencia, keď na štarte stál Dán Simon Nielsen, Nemec Sascha Starker alebo Japonec Yasuaki Nishiyama. Samozrejme, nechýbali ani domáci borci na čele s Matoušem Ulmanou alebo Pavlom Boudným. Všetci sa však museli skloniť pred Slovákom Tomášom Višňovským, ktorý parádnou sólo jazdou nedal zvyšku sveta šancu a po bravúrnom výkone s prehľadom na ťažkej trase zvíťazil.

Višňovský zaútočil už v druhom stúpaní, keď po zjazde sa v skupine neudržal Pavel Boudný. Jazdci Českej spořitelny – Accolade následne zvýšili tempo, aby sa skúsený český pretekár nedokázal do skupiny vrátiť. Na vrchu stúpania už ostal Višňovský sám a to mu vydržalo až do cieľa.

„Je to jeden z najpopulárnejších maratónov v Českej republike. Od štartu sa sformovala skupina desiatich ľudí. Na 14. kilometri som rozbehol vysoké tempo a poradilo sa mi odskočiť od súperov. Pokračoval som teda sám v stokilometrovej sólo jazde. Cítil som sa veľmi dobre, stále som držal vysoké tempo a postupne som zvyšoval náskok. V cieli to bolo skoro päť minút, čo ma utvrdilo v tom, že som si na Drásala priviezol skutočne dobrú formu,“ hodnotil preteky žilinský cyklista.

Drásal ponúkol ešte jednu lahôdku, ktorou boli Majstrovstvá Českej republiky v ultramaratóne. Trasa ultramaratónu meratala 177 kilometrov a jazdci sa museli vysporiadať s prevýšením 5432 výškových metrov. Slovensko na štarte reprezentoval Martin Imrich. Na českú špičku však Žilinčan nestačil, keď na víťazného Ján Jobánka stratil hodinu a dvadsať minút. Druhý skončil Michal Bubílek a tretí dorazil do cieľa Karel Hartl.

Výsledky:

UCI maratón: 1. Tomáš Višňovský (Česká spořitelna – Accolade) 4:56:40 hod., 2. Filip Rydval (Česká spořitelna – Accolade) + 04:32 min., 3. Michal Kaněra (Ghost team) + 04:33 min.

MČR v ultramaratóne: 1. Ján Jobánek (Superior Team) 08:01:31 hod., 2. Michal Bubílek (Kross team) + 02:10 min., 3. Karel Hartl (Starbike.sk) + 05:25, 13. Martin Imrich (MTBIKER) + 01:20:12 hod.

Višňovský si triumfom na Drásalovi zabezpečil 100 bodov do UCI rebríčka a poskočil tak na 32. miesto v svetovom hodnotí cyklomaratóncov. Po náročnom a úspešnom programe ho však oddych nečaká.

„Pokračujem sustredením v Livignu. Potom ma čakajú slovenské majstrovstvá v XCM a XCO. Následne môj program pokračuje etapovými pretekmi v Rumunsku a Nemecku,“ zakončil Tomáš Višňovský.