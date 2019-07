Mestským častiam sa podarilo presadiť projekty za tisícky eur

Mestské časti Žiliny zrealizovali projekty za stovky tisíc eur.

6. júl 2019 o 9:44 SITA

V mestskej časti Bánová, Závodie a Žilinská Lehota sa im podarilo zachrániť Regionálne centrum autistov a presadili údržbu cintorínov. „Sumou 132-tisíc eur, ktoré sme dostali od mesta, sa nám podarilo zachrániť Regionálne centrum autistov Žilina, kde sa nachádza aj materská a základná škola,“ povedal pre poslanec mestskej časti Denis Cáder.

Na údržbu cintorínov a dobudovanie chodníkov vynaložili 22-tisíc eur z rozpočtu mesta. Z eurofondov investovali do rekonštrukcie zastávky MHD Hôrecká v oboch smeroch a do budúcnosti plánujú opravu zastávky na námestí sv. Jána Bosca a vybudovanie chodníka za viac ako 100-tisíc eur.



Ako informoval poslanec Dominik Hriník, mestskej časti Solinky sa podarilo doriešiť problém s pozemkami na vlakovej stanici v tejto časti, presadiť chce aj vybudovanie križovatky pri Borovej ulici. Podľa Hriníka je problém s výjazdom z tejto ulice, ako aj veľký počet tam zaparkovaných áut. „Máme aj väčšie plány, a to je vybudovanie športového centra v Žiline. Chceli by sme tiež investovať do rozvoja športu v školách – podporiť telesnú výchovu, ale aj mimoškolskú športovú činnosť,“ dodáva. V súčasnosti riešia v časti Solinky rekonštrukciu námestia z eurofondov. Plánujú tam vybudovať zelenú, oddychovú plochu, ktorá splní svoj účel najmä v lete.