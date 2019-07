Ako je to s výživou na žilinských školách? Ovocie majú žiaci dvakrát týždenne

Ovocie sa nakupuje podľa sezónnosti, zelenina je dvakrát týždenne.

5. júl 2019 o 10:04 Alexandra Janigová

ŽILINA. Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (HBSC) skúmal súvis zdravia so správaním školákov vo veku 11, 13 a 15 rokov.

Výskum v teréne sa uskutočnil v máji – júni 2018. A tak nás v tejto súvislosti zaujímalo, ako je to so stravovaním a výživou v žilinských školách.

„Ovocie sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje podľa finančného limitu na nákup potravín školskej jedálne. V priemere to momentálne vychádza približne na raz až dvakrát týždenne. Všetky školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú zapojené do programu „školské ovocie“, v rámci ktorého nakupujú od dodávateľov schválených Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,“ priblížila Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Tieto firmy dodávajú ovocie pochádzajúce prevažne zo Slovenska. „V prípade finančných možností vedúce školských jedální zabezpečujú aj nákup ovocia od miestnych dodávateľov. Ovocie sa nakupuje podľa sezónnosti, napríklad jablká, hrušky, broskyne, jahody, čučoriedky, hrozno, z dovozu mandarínky, pomaranče, kiwi, banány a podobne,“ hovorí o tom, ako sa poskytuje žiakom ovocie.