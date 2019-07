Petrovice hnali za postupom fanúšikovia

Do novej sezóny v prvej triede žiadne posily neplánujú.

5. júl 2019 o 10:29 Dominika Mariňáková

Na Memoriáli Milana Šmehýla skončili futbalisti ŠK Petrovice na treťom mieste. Prehra v úvodnom zápase s béčkom Stráňav ich však príliš nemrzela. Sezónny cieľ totiž futbalisti z dedinky pri Bytči dovŕšili už o pár týždňov skôr.

Súvisiaci článok FOTO: Bytčiansky turnaj ovládli hokejbalisti z Martina Čítajte

„Viacero chalanov už odišlo na dovolenky. Ale berieme to, dôležité je, že sme vyhrali súťaž. to bolo pre nás gro a podarilo sa. Radi sme však na tento turnaj prišli, je to skvele zorganizované. Treba udržiavať tradíciu a na počesť pána Šmehýla odohrať turnaj v slušnosti, v pokoji a bez problémov,“ hovoril v Stráňavách, v mieste dejiska turnaja, tréner Petrovíc Peter Adamík.

Pomohli posily

Petrovice v uplynulej sezóne pôsobili v II. DOXXbet triede ObFZ Žilina. O postup do vyššej súťaže sa snažili už pred dvomi rokmi, vtedy im ho však vyfúkla Bitarová. „Táto sezóna bola všelijaká. O prvé miesto sme bojovali už dva roky dozadu, bili sme sa oň s Bitarovou. Vtedy nám to nevyšlo, teraz áno,“ priblížil Adamík.

CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE V NAJBLIŽŠOM VYDANÍ MY ŽILINSKÝCH NOVÍN (PONDELOK 8. JÚLA).