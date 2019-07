FOTO: Bytčiansky turnaj ovládli hokejbalisti z Martina

V Bytči sa cez víkend konal šiesty ročník obľúbeného hokejbalového turnaja.

4. júl 2019 o 14:52 Dominika Mariňáková

Po vrchole Bytčianskej hokejbalovej ligy sa v Bytči konala ďalšia hokejbalová akcia. Cez víkend 29. - 30. júna sa na miestnom hokejbalovom ihrisku uskutočnil 6. ročník turnaja O pohár primátora mesta Bytča.

Spomedzi ôsmich tímov sa najviac darilo mužstvu Goldspart Martin, ktorý dokráčalo až do finále a po výhre 4:2 nad Orange Predmier si z turnaja odnieslo prvenstvo. Organizátori ďakujú sponzorom turnaja a Izabele Kaštanovej za pomoc s pohármi pre tímy.

Výsledky 6. ročníka hokejbalového turnaja o pohár primátora Mesta Bytča

Zápasy v skupinách: Rytieri Bojnice – The Smurfs Bytča 3:1, Antik Martin – P+P Byhl 5:1, Fish Skalité – Orange Predmier 5:2, The Smurfs Bytča – Antik Martin 4:3, P+P Byhl – Rytieri Bojnice 0:5, Goldspart Martin – Sparrows Krásno 4:3 sn, Orange Predmier– Fish Skalité 1:2 sn, P+P Byhl – The Smurfs Bytča 5:2, Rytieri Bojnice – Antik Martin 1:2, Orange Predmier– Goldspart Martin 1:3, Fish Skalité – Sparrows Krásno 3:4 sn.

Štvrťfinále: Antik Martin – Orange 1:3, Rytieri Bojnice – Fish Skalité 0:3, P+P Byhl – Sparrows Krásno 1:2, The Smurfs Bytča – Goldspart Martin 0:2.

Semifinále: Orange Predmier– Sparrows Krásno 2:1, Goldspart Martin – Fish Skalité 2:1.

O 3.miesto: Sparrows Krásno – Fish Skalité 2:1 sn.

Finále: Goldspart Martin – Orange Predmier 4:2.

Individuálne ocenenia

Najlepší strelec: Samuel Gabčo (Fish Skalité).

Najlepší hráč: Roman Stupák (Goldspart Martin).