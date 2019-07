Zľavy na poplatkoch za školské družiny sú podľa mesta Žilina diskriminačné

Mestskí poslanci rozhodli, že zľavy pre viacdetné rodiny ponechajú aj napriek stanovisku odboru školstva.

3. júl 2019 o 10:20 Branislav Koscelník

ŽILINA. Desať eur za prvé dieťa a päť eur za každé ďalšie. Už rok platia rodičia, ktorí posielajú do družiny v Žiline viac detí, nižšie poplatky.

Zľavy pre viacdetné rodiny schválili žilinskí mestskí poslanci minulý rok, aby pomohli rodinám s viacerými deťmi, ktoré sú štatisticky viac ohrozené chudobou. Dovtedy platili za každé dieťa v školskom klube detí (ŠKD) desať eur.

„Pre niekoho je to možno malá suma, ale pre niektoré rodiny s troma deťmi v ŠKD je aj rozdiel desať eur mesačne dôležitý. Ak by sme nedokázali aspoň takto v malom nastaviť účinnú pomoc, ťažko to dokážeme v zložitejších veciach,“ obhajuje svoj vlaňajší návrh poslanec Peter Cibulka.

Obec nesmie diferencovať poplatky

Vedeniu odboru školstva na mestskom úrade v Žiline sa zľavy pre viacdetné rodiny nezdali v poriadku. Rôznu výšku poplatkov za školský klub považuje za diskriminačnú a v rozpore so zákonom. Na odbore si dali urobiť právnu analýzu, z ktorej vyplynulo, že podľa školského zákona obec nesmie diferencovať výšku príspevku.

„Požiadali sme okresnú prokuratúru v Partizánskom, ktorá jasne píše: Vo VZN nemá obec právo diferencovať poplatky,“ predniesla na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline stanovisko vedúca odboru školstva a mládeže Viera Popluhárová. Vyzvala poslancov, aby schválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch tak, aby rodičia, ktorí posielajú do družiny viac detí, platili za každé rovnako – desať eur.

Gesto pre rodiny

Polovičný poplatok za druhé, prípadne ďalšie dieťa v školskom klube, považuje Peter Cibulka za pozitívnu diskrimináciu.

„Nemôžete zakázať zľavy. Zľavy máme napríklad v autobusoch. Vzdáme sa potom každého sociálneho progresívnejšieho prvku?“ reagoval poslanec na snahu mesta zrušiť zľavy na poplatkoch. „Slovensko aj Žilina majú čoraz menej obyvateľov, z čoho plynie pre Žilinu menej podielových daní a menší rozpočet. Aby mesto neupadlo, musíme rozmýšľať ako systémovo nastavovať opatrenia na podporu prírastku obyvateľstva.“