Titul získal Sagan. Petra na tróne slovenského majstra vystriedal Juraj

Tím Bora-Hansgrohe ovládol slovenskú časť šampionátu.

1. júl 2019 o 11:05 TASR

TRNAVA/ŽILINA. Juraj Sagan sa stal tretíkrát cyklistickým majstrom Slovenska. V nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom elite na spoločných MSR a MČR v Trnave finišoval za piatimi Čechmi a získal ďalší národný titul po rokoch 2016 a 2017.

Obhajca vlaňajšieho prvenstva a šesťnásobný majster SR Peter Sagan skončil na štvrtom mieste medzi Slovákmi. Druhý v národnom šampionáte skončil kolega Saganovcov v tíme Bora-Hansgrohe Erik Baška, bronzovú medailu si vyjazdil Patrik Tybor z Dukly Banská Bystrica.

Štart aj cieľ 187-kilometrovej trate bol na Hlbokej ulici v centre Trnavy, trasa viedla cez Špačince, Dolné Dubové, Horné

Dubové, Dechtice či Kátlovce, cyklisti absolvovali desať prejazdov v meste.

Už po necelých 50 kilometroch vznikol sedemčlenný únik, v ktorom figuroval jediný Slovák - Juraj Sagan. Ten sa v ňom udržal až do konca a titul si vybojoval rovnakým štýlom ako pred dvoma rokmi v Žiari nad Hronom. V záverečnom špurte sa rozhodovalo už len o českom šampiónovi, ktorým sa stal František Sisr.

Pre Juraja Sagana bol najmä pre horúčavu tohtoročný titul

podobne náročný ako ten premiérový: "Aj prvý titul bol veľmi ťažký. Trocha nás prekvapilo, že viac fúkalo v porovnaní so sobotou. Skúsili sme to dva razy, prvýkrát to bratovi nevydalo v zákrute, keď sme čakali Erika Bašku. Keď sme to skúsili druhýkrát, podarilo sa nám vo štvorici pripojiť k vedúcej trojici. Tým, že som tam bol jediný Slovák, mal som to o čosi ľahšie a v úniku sme dobre spolupracovali.

Nepredpokladali sme, že nastanú nejaké pokusy alebo veľké sťahovanie, mali sme náskok tri, štyri minúty a videl som, že v pelotóne nie je

veľká aktivita. Aj keď to stiahli, mal som vzadu Petra a Erika a čo môže byť lepšie, ako keď vám kryje chrbát viacnásobný majster sveta. V závere som mal toho dosť, keby začali taktizovať v poslednej zákrute, tak by som ich možno preletel. Atmosféra v Trnave bola vynikajúca, len to počasie... Máme to za sebou, prežili sme, sme radi, že nebolo viac etáp."

Trojnásobný majster sveta Peter Sagan nepridal siedmy domáci

primát po tom, ako sa radoval nepretržite v rokoch 2011 až 2015 a vlani suverénne triumfoval v Plzni: "Ja som veľmi spokojný, pretože vyhral Sagan. Myslím si, že máme v rodine čo oslavovať. Preteky boli bez kopcov, skôr také monotónne. Jediné miesto, kde sa dalo tvoriť, bolo na začiatku v jednom zo stúpaní. Dva razy sme to skúsili, raz sme zostali vpredu v celkom dobrej skupine. Potom sa však rozdelila a zozadu nás dostihli. Som veľmi spokojný, ako sme to kontrolovali

s Jurajom a v závere som Erikovi Baškovi rozbehol špurt, lebo som mu chcel pomôcť. Myslím si, že Patrik Tybor si tretie miesto vybojoval zaslúžene. Celkovo v Trnave bolo super, som milo prekvapený, koľko prišlo ľudí."

Tím Bora-Hansgrohe ovládol slovenskú časť šampionátu, keď jeho

jazdci obsadili tri z prvých štyroch priečok. Útok Juraja Sagana nebol taktikou, ale vyplynul zo situácie. "Ovplyvnil to vietor. Preteky boli náročné od prvého momentu, prvé desiatky kilometrov boli veľmi akčné, menili sa skupiny. Chceli sme, aby boli preteky zaujímavé, aby sa nešlo pomalé tempo. Jurko odskočil v podstatnom momente do prvej skupiny, sám Slovák, pre nás to bolo jednoduché a už sme len mohli kontrolovať preteky. Prvé, druhé miesto je naše ako každý rok. Peter porobil kopec práce pre chalanov, ukázal, že má srdce pomôcť ostatným. Dopadlo to tak, ako sme chceli," povedal športový riaditeľ tímu Ján Valach.



Výsledky: MSR - preteky s hromadným štartom elite (Trnava - Trnava, 187

km): 1. Juraj Sagan 4:08:33,4 h, 2. Erik Baška (obaja Bora-Hansgrohe) 4:10:04,1, 3. Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica) 4:10:05,5, 4. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 4:10:06,5, 5. Adrián Babič (Firefly) 4:10:08,9, 6. Juraj Bellan 4:10:19,0, 7. Marek Čanecký (obaja Dukla Banská Bystrica) 4:12:43,7, 8. Juraj Lajcha (TJ Slávia ŠG Trenčín) 4:12:43,9, 9. Róbert Malik (CK Příbram Fany Gastro) 4:12:44,2, 10. Ján Andrej Cully (Dukla Banská Bystrica) 4:15:48,8.