Legenda zo Žiliny na festivaloch

Najväčší výrobca tresky, Ryba Žilina, vyráža na cesty po hudobných festivaloch. Návštevníkom bude slovenskú národnú špecialitu čapovať priamo do rožkov zo špeciálne upravenej dodávky. Letnou aktivitou zároveň pokračuje v dlhodobej kampani, ktorou posilňuje pozicioning svojho vlajkového produktu.

27. jún 2019 o 20:29

Do vozového parku Ryba Žilina pribudla nová, špeciálne upravená dodávka, ktorá sa do konca leta objaví v rámci gastrozón na viacerých hudobných festivaloch. Vo vnútri je vybavená chladiacimi boxami, naloženými a pravidelne dopĺňanými treskou priamo z výroby. Zároveň nesie navonok typické vizuálne prvky a hashtagy, s ktorými výrobca spája už druhý rok svoju „legendárnu“ špecialitu.

„Žilinská treska je po celé generácie slovenským symbolom praktického zasýtenia sa, kedykoľvek a kdekoľvek si to chuťové poháriky vypýtajú. A zároveň je dnes už aj špecialitou spĺňajúcou štandardy moderného stravovania sa ľudí, ktorí dbajú o to, čo jedia. Sme radi, že ju môžeme toto leto prinášať bližšie k jej priaznivcom, priamo do areálov hudobných festivalov. Poslúži nám na to náš úplne nový pojazdný TreskaBar,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Ryba Žilina Michal Britvík.

Návštevníci festivalov si sem môžu okrem najobľúbenejšej Tresky Exklusiv, načapovanej priamo do čerstvého rožka, odskočiť aj na iné čerstvé rybie špeciality zo žilinského závodu. Vyskúšať sa tu bude dať napr. aj úplná novinka - pikantnejšia a zaujímavo korenistá Žilinská treska, či ďalšia novinka v ponuke - rybacia polievka. Stánok bude otvorený v čase otváracích hodín jednotlivých festivalov a obsluhovať v ňom bude tím Ryba Žilina zložený čisto zo zamestnancov podniku a ich rodinných príslušníkov.