Aktívni občania vyhrali. Brezy pri žilinskej župe nevyrúbu

Štátna ochrana prírody vo svojom stanovisku tvrdí, že stromy sú zdravé, stabilné a vyrúb by koncentráciu alergénov aj tak neznížil.

26. jún 2019 o 9:41 Branislav Koscelník

ŽILINA. Brezy na parkovisku za budovou Úradu Žilinského samosprávneho kraja nevyrúbu. Mesto požiadalo o posudok orgán štátnej ochrany prírody. Z neho vyplynulo, že stromy sú v dobrom zdravotnom stave, ktorý je primeraný ich veku.

Radosť tak majú aktivisti, ktorí spustili boj za záchranu šestnástich briez. Tie stoja na okraji pozemku, kde parkujú zamestnanci úradu, v tesnej blízkosti novobudovaného bytového komplexu Malá Praha.

Keď sa dozvedeli, že vysoké zdravé stromy by mohli padnúť pod motorovými pílami, spustili akciu na ich záchranu. Komunikovali s úradmi a argumentovali, prečo by brezy pred oknami budúceho obytného komplexu mali zostať.

„Myslím, že keby sa viacerí ľudia o to nezaujímali, výsledok by mohol byť iný. Čo ale považujem za nesprávne. Úrady by mali rozhodovať v prospech ochrany prírody aj v prípadoch, keď nie sú pod drobnohľadom občanov,“ myslí si jeden z aktívnych občanov Michal Erban.

Báli sa ohrozenia ľudí

O vydanie súhlasu na výrub požiadala žilinská župa. Vo svojej žiadosti mestu Žilina sa opiera o argument, že brezy sú alergény a rastú v blízkosti bytového domu.

Tieto argumenty zopakovala aj hovorkyňa župy Martina Remencová. A pridala ešte ďalší. „Pri výstavbe došlo pri niektorých stromoch k porušeniu koreňového systému a v prípade silného vetra hrozí vyvrátenie týchto stromov. Tým by mohlo dôjsť ohrozeniu ľudí, ako aj k poškodeniu automobilov parkujúcich na parkovisku,“ zaslala stanovisko samosprávneho kraja.

Na situáciu upozornil Michal Erban, ktorý býva v blízkosti miesta, kde šestnásť briez dlhé desaťročia rastie vysadených v dlhom rade.