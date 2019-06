Podnikatelia a investori žiadajú pokračovanie výstavby úseku D1 s tunelom Višňové

Žilinská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) žiada okamžité pokračovanie výstavby.

25. jún 2019 o 11:57 SITA, Alexandra Janigová

ŽILINA. Okamžité pokračovanie výstavby úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové žiada Žilinská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

Podnikatelia a investori v Žilinskom samosprávnom kraji sú v tejto súvislosti rozhorčení zo zastavenia tejto stavby. Odborníci predpokladajú, že náklady na dokončenie diaľničného úseku môžu byť dvakrát vyššie oproti doterajšej zmluvnej cene. Vyplýva to z informácií, ktoré v utorok predstavila SOPK na základe nedávneho rokovania so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.. Na meškanie stavby diaľnice, ktorá mala byť pôvodne hotová koncom tohto roka, podľa komory doplatia podnikatelia zvýšenými nákladmi a tiež motoristi čakajúci v kolónach.

V Žilinskom kraji je okrem úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové rozostavaný aj nadväzujúci úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a tiež diaľničný privádzač. Vo výstavbe sú aj úseky D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku a D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. "Je to ťažká situácia, pretože tieto stavby sa napájajú na seba a v prípade otvorenia úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a privádzača bude dopravná situácia v meste Žilina úplne kritická a obávame sa kolapsu. Okrem toho finančné straty podnikateľov a investorov z dôvodu nedostavaného úseku s tunelom Višňové medzi Žilinou a Martinom sú obrovské," upozornil predseda predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK Milan Vašanič.



Dopravná situácia v žilinskom regióne aj z dôvodu nedostavaných úsekov diaľnic je podľa podnikateľov vážna a ich trpezlivosť na konci. "Začíname sa k tomu stavať veľmi razantne," povedal Vašanič. V spojitosti s návrhom NDS na časový postup pre verejné obstarávanie na zhotoviteľov dokončenia stavby D1 s tunelom Višňové si Vašanič myslí, že sa to nestihne. "Celý proces bol od samého začiatku naštartovaný veľmi zle, pretože stavba bola poddimenzovaná finančne. Už vopred vedeli v priebehu verejného obstarávania a výstavby, že termíny nie sú také, aké sa očakávali," dodal. Firmy sa podľa Vašaniča úplne oprávnene pýtajú, čo bude s touto stavbou ďalej.



Národná diaľničná spoločnosť 21. júna informovala, že zhotovitelia na dokončenie úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové vzídu z viacerých súťaží. Tie budú rozdelené tak, aby bola optimalizovaná rýchlosť dostavby a špecializácia spoločností pre jednotlivé stavebné objekty. Kvalitu a hodnotu za peniaze zabezpečí hodnotenie ponúk na základe viacerých kritérií, nielen podľa najnižšej ceny. "Predpoklad vypísania súťaží na nových zhotoviteľov stavby je v druhom polroku 2019. Podpisy zmlúv s novými zhotoviteľmi predpokladáme v roku 2020, následne sa opäť odštartujú práce na úseku. Predpoklad sprejazdnenia úseku je v roku 2023," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Výstavba problematického úseku diaľnice pri Žiline sa tak oproti pôvodnému termínu dokončenia v decembri tohto roka predĺži o štyri roky.



Hlavná trasa úseku diaľnice v dĺžke 13,5 kilometra vrátane tunela Višňové (7,5 km) sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú súťažiť formou súťažného dialógu. "Ďalšie časti stavby, napríklad technológia tunela, budú súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní," priblížila Michalová. Inventarizácia stavby úseku D1 s tunelom Višňové po pozastavení stavebných prác a odchode hlavného zhotoviteľa je už ukončená, jej výsledky by mali byť známe v priebehu dvoch týždňov. Diaľničná spoločnosť v marci tohto roka ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, taliansko-slovenským združením Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s., z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby.



Zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, v zmluve sa zaviazal dokončiť ich do decembra 2019 za 409,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Pre výrazné meškanie s postupom prác a nedostatok financií však nebol schopný stavbu dokončiť v termíne ani za zazmluvnenú cenu, s ktorou získal zákazku. Podmienkou využitia peňazí Európskej únie na dostavbu úseku D1 s tunelom Višňové je, aby bol dokončený a uvedený do prevádzky v roku 2023. Dovtedy totiž možno dočerpať európske prostriedky zo súčasného programového obdobia 2014 až 2020.