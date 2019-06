Nové číslo týždenníka MY Žilinské noviny prináša

24. jún 2019 o 10:04 Dominika Mariňáková

V uplynulom týždni sme pracovali na nasledujúcich témach:

Téma z titulky: obyvatelia Rosiny sa boja odkaliska, tepláreň s ohrozením nesúhlasí

Z eurofondov opravia dve mestské školy

Na niektorých oddeleniach v nemocnici klimatizácia stále chýba, problémom sú aj staré rozvody

Ľuďom chýbali v meste kvety, zasadili ich po upozornení

Kosiť v Žiline začali so sklzom, vraj kvôli počasiu

Pokuty nezaberajú. Pohodený končí každý desiaty bicykel

Krátke správy z nášho kraja: informácie z Budatína, Tepličky nad Váhom, z Hričovského Podhradia, Lietavskej Lúčky či Bytče

Aktívni občania vyhrali. Brezy pri Župe nevyrúbu

stromčeky šťastia robia radosť jej aj ľuďom okolo v okolí. Jana Troščáková sa venuje drôtovaniu a robí aj stromčeky šťastia

Klára Bernátová pochádza zo Zákopčia. V rozhovore s ďalšou neobyčajnou ženou sa dozviete, aký vplyv mal na jej život Harry Potter a čo sú to „Kajine gaťky“

V znamení piatich kruhov. Olympijský deň oslávili deti aj dospelí v Žiline behom

Šošoni majú za sebou prvý prípravný duel

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.