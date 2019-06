Vďaka športu spoznali iné národnosti i históriu

Žiaci Spojenej školy na Rosinskej ceste sa zapojili do zaujímavého projektu.

21. jún 2019 o 16:16 Jana Čibenková

V školskom roku 2018/2019 sa žiaci Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline zapojili do projektu Visegrad funds – Šport včera a dnes, ktorého sa zúčastnili ďalšie tri školy z Poľska, Česka a Maďarska. Cieľom projektu bolo spojiť históriu a súčasnosť športu, priblížiť žiakom aktivity dávnej minulosti a spojiť ich so súčasným športovým vyžitím, zapojiť mládež do športových a rekreačných aktivít, podpora zdravého životného štýlu a aktívne trávenie času.

Prvé podujatie pripravila v septembri škola Ta Szlovák Tanítási Nyelvu Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium z Budapešti s názvom Futbal včera a dnes. Druhá aktivita sa uskutočnila v januári v Poľsku pod vedením Technickej stavebnej školy z Tešína s názvom Hry našich prarodičov. V tretej aktivite sa v marci česká Stredná škola z Havířova – Prostřední Suchá zamerala na lyžovanie a snowbordovanie v Jesenníkoch.

My sme prišli na rad v júni 2019. Od 3. do 5. júna sa desať žiakov a dvaja pedagógovia z každej školy zúčastnili rôznych činností. Účastníci projektu boli ubytovaní v ATC Varín, objavovali krásy Jánošíkových dier, jazdili na kolobežkách v Terchovej, absolvovali rafting a splavovali Váh na pltiach. Na Vodnom diele v Žiline sa popreháňali na inline korčuliach a večer si spoločne posedeli pri ohni.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!