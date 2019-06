Michal Piško: Výška platu je otázkou efektívnosti

O zhodnotenie platov krajských úradníkov sme požiadali experta Transparency International Slovensko Michala Piška.

21. jún 2019 o 12:34 Michal Filek

Existuje nejaká právna norma, ktorá určuje platy zamestnancov v krajskej samospráve, alebo je to čisto na rozhodnutí vedenia kraja, aký plat komu prizná?

- Platové pomery zamestnancov úradov samosprávnych krajov určujú poriadky odmeňovania zamestnancov samosprávnych krajov, ktoré predkladajú župani a schvaľujú poslanci. Poriadok spravidla županom umožňuje variabilitu pri odmeňovaní zamestnancov, aby mohli prihliadnuť na prax zamestnanca, jeho pracovné výkony či mimoriadne schopnosti (napríklad aj cez odmeny).

Ak sa župe podarí obsadiť pozície kvalitnejšími zamestnancami ako v minulosti, nie je nič problematické na tom, ak to úrad zohľadní aj pri ich ohodnotení. Či ide o takýto prípad, dokáže verejnosť posúdiť najmä v župách s otvoreným prístupom k informovaniu. Teda v prípade, ak župa zverejňuje pravidlá, ktorými sa odmeňovanie zamestnancov riadi a zároveň napríklad žiadateľom sprístupní aj informácie o mzdách vedúcich pracovníkov úradu, vrátane odôvodnenia v prípade ich významného zvýšenia.

Je podľa vás transparentné a hospodárne, aby vedúca kancelárie prednostky ŽSK zarobila mesačne, vrátane odmien, 4 489 eur, ak predseda vlády a predseda parlamentu poberajú mesačne okolo 4000 eur?

- Výška platu nie je podľa môjho názoru otázkou transparentnosti, ale efektívnosti. Platí však, že ak chcú verejné inštitúcie získať do svojich radov kvalitných ľudí, mali by sa usilovať v úrade zavádzať kultúru transparentnosti, férovosti, ako aj zásluhovosti pri odmeňovaní zamestnancov.

So ŽSK ste v minulosti spolupracovali, vypracovávali ste pre nich audit. Je to tak aj v súčasnosti?

- Nie, so ŽSK momentálne nespolupracujeme, protikorupčnú stratégiu pre úrad sme vytvorili v roku 2015.

Ako bol na tom ŽSK z hľadiska transparentnosti v minulosti, a ako je na tom dnes?

- Rebríčky transparentnosti žúp zverejňujeme už od roku 2011, všetky hodnotenia sú zverejnené na portáli samosprava.transparency.sk. Po rozkliknutí profilu Žilinskej župy môžu užívatelia vidieť aj grafický vývoj pozícií ŽSK v rebríčku (najhoršie v roku 2013 – 7. miesto; najlepšie v roku 2017 – 2. miesto).

V poslednom rebríčku z roku 2017 si môžete detailne rozkliknúť aj oblasti a jednotlivé ukazovatele, v ktorých sme v roku 2017 videli priestor na zvyšovanie transparentnosti a zapájanie obyvateľov do rozhodovania. Toto hodnotenie však, samozrejme, platí pre rok 2017, kedy ešte župu viedol predchodca súčasnej županky, a situácia sa mohla odvtedy zmeniť.