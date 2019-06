O postup Gbelian sa zaslúžila výborná partia

Okrem piatej ligy chcú okúsiť aj Slovenský pohár.

18. jún 2019 o 14:10 Dominika Mariňáková

Na záver derby pred očami dvoch stovák divákov. Do Nededze na posledný tohtosezónny duel v sobotu zavítali susedné Gbeľany. Víťaz prvej triedy si vybojoval postup do piatej ligy už päť kôl pred koncom, hosťom však napriek tomu nechýbala motivácia.

„Tešili sme sa na tento zápas celú sezónu, pretože to je pre nás veľké derby. Chceli sme Nededzi oplatiť jesennú prehru. Žili sme týmto zápasom celý týždeň, rovnako aj domáci. Počas predošlých dní sme sa podpichovali,“ prezradil Martin Miček, hrajúci tréner ŠK Gbeľany.

Odplata napokon futbalistom Gbelian vyšla, po bezgólovom prvom polčase v tom druhom dvoma gólmi strhli víťazstvo na svoju stranu. „Dnes bolo horúco, prišlo veľa ľudí. Tempo zo začiatku nebolo vysoké, ale postupne to gradovalo. Obe mužstvá chceli dať prvý gól, o tom to bolo. My sme ho dali a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali,“ zhodnotil Miček.

Famózne čísla

Po víťaznom stretnutí pred striedačkou hostí striekalo šampanské, nebolo to však prvýkrát. „Dúfam, že oslavy dnes už končia,“ prekvapil nás Martin Miček vyhlásením. Vzápätí však dodal vysvetlenie: „My sme začali oslavovať už pred piatimi zápasmi. Uzavreli sme to totiž už v predstihu, päť kôl do konca. A odvtedy každý týždeň oslavujeme, takže som rád, že to už skončí.“