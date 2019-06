Zelené Vlčince začínajú s výstavbou

S dokončením sa počíta ku koncu roka 2020.

17. jún 2019 o 13:55

Projekt developerskej spoločnosti Reinoo sa po mesiacoch príprav posúva do ďalšej fázy. V týchto dňoch sa začalo s realizačnými výkopovými prácami, čím sa oficiálne spustila samotná výstavba Zelených Vlčiniec. V severovýchodnej časti sídliska Vlčince tak už rastú dva bytové domy, ktoré ponúknu 138 nových bytov a 192 parkovacích miest. Úplne nové predajné miesto projektu Zelené Vlčince sídli v kancelárskej budove Poštová 1 na Vlčincoch, kde v príjemnom prostredí zákazníci môžu oboznámiť so všetkými detailami projektu.

Výstavba projektu postupuje podľa plánu, pričom s dokončením sa počíta ku koncu roka 2020. Prví majitelia by sa tak mohli nasťahovať už na začiatku roka 2021. Aktuálne je predaných viac ako 50% bytov. V ponuke sú stále 1 až 4-izbové byty, s výmerami od 29 m2 až do 126 m2 a nadštandardné 5-izbové strešné byty PENTHOUSE PREMIUM s rozľahlými terasami. Ceny bytov vrátane pivničnej kobky začínajú na 61 900 eur. Najdrahší byt PENTHOUSE PREMIUM je v ponuke za 343 900 eur. Priemerná cena bytov za m2 je 1650 eur.

„Veľmi sa tešíme, že sa po mesiacoch príprav môžeme pustiť do samotnej výstavby. Je to rezidenčný projekt, do ktorého sme vložili naše srdce. Verím, že budúci obyvatelia ocenia jeho kvalitu, ako aj ekologické riešenia, ktoré ponúkne. Vieme, že výstavba prinesie určitý diskomfort pre obyvateľov okolitých bytových domov, ale budeme sa ho snažiť samozrejme minimalizovať. Konečnou odmenou pre všetkých bude zveľadené okolie a množstvo zelene,“ vysvetľuje Roman Petro, projektový manažér spoločnosti Reinoo.

Dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou sa vôbec nedotknú vnútro-blokovej zástavby ani jej obyvateľov. Čiastočné obmedzenie vznikne len pri výjazde vozidiel zo staveniska na vonkajšej ulici Obežná a bude riadne označené dopravným značením.

Po dokončení výstavby rezidenčných domov vznikne bývanie rodinného typu s výborným dispozičným riešením jednotlivých bytov, nadštandardne veľkými balkónmi a podzemným parkovaním. Veľký dôraz bude kladený na využitie ekologických riešení a zeleň. V okolí bytových domov vznikne park so vzrastlými stromami a detským ihriskom. Strechy bytových domov budú zelené, vegetačné. Inštalácia systémov na vsakovanie dažďovej vody zabezpečí prirodzený odvod vody z územia naspäť do pôdy, namiesto odvádzania do kanalizácie.

Jednotlivé domy budú vysoké osem podlaží, pričom posledné podlažie bude ustúpené. Noví obyvatelia Zelených Vlčiniec určite ocenia aj služby v okolí novostavby. V pešej dostupnosti do 15 minút sa nachádza vodné dielo, parky, jasle, škôlky a školy. Takisto pošta, lekárne, obchody, kostol, kaviarne a reštaurácie. Priamo pred projektom vznikne aj nové detské ihrisko.

Spoločnosť Reinoo má za sebou viaceré developerské projekty na strednom Slovensku vrátane obnovy historickej budovy Banky na Legionárskej ulici Žiline, vedľa Novej synagógy. Aktuálne dokončila projekt rekonštrukcie bývalej budovy Pošty na sídlisku Vlčince, ktorá ponúka viac ako 12 000 m2 prenajímateľnej plochy a zrevitalizovaný mestský park. Reinoo plánuje pokračovať v Zóne Poštová výstavbou ďalšej, už povolenej, administratívnej budovy a taktiež má povolenú ďalšiu kancelársku budovu v Žiline, čím vytvorí spolu ďalších 12 500 m2 prenajímateľnej plochy. Ďalším súčasným projektom je výstavba menšej kancelárskej budovy Hollého 6 v centre Žiliny. Spoločnosť Reinoo tiež úspešne dokončila výstavbu prvej etapy novej štvrte Pod Zábrehom v Púchove, ktorú bude po dokončení tvoriť 108 bytov v šiestich bytovkách.