Regionálny futbal: Belá zaskočila Vysokú nad Kysucou a domáci duel vyhrala

Regionálne futbalové súťaže mali cez víkend na programe zápasy posledného kola.

17. jún 2019 o 10:54 Tomáš Hládek

IV. liga: Teplička v Makove len s remízou

Dolný Kubín – Bánová 1:5 (0:3)

Góly: 72. Trojanović – 5. Švikruha, 10. a 88. Cisárik, 39. a 55. Harman. Rozhodoval Škvarek, 175 divákov. ŽK: Beňuš – Ďurica, Jasenovský, Horecký.

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Mráz, Horecký, Bendík, Ďurica, Jasenovský, Cisárik, Švikruha (72. Krajiček), Ďuratný, Harman.

Zápas sa niesol od úvodu v réžii majstrovského celku, ktorý po góloch Švikruhu, Cisárika a Harmana viedol po prvom polčase o tri góly. V druhom polčase zvýšil na rozdiel štyroch gólov Harman a v Kubíne sa začínal rysovať debakel. Ten odvrátil zo štandardnej situácie Srb Bojan Trojanović. Dve minúty pred koncom ešte kozmeticky upravil finálne skóre stretnutia druhým presným zásahom Juraj Cisárik. Bánová sa so štvrtou ligou rozlúčila suverénnym víťazstvom na štadióne Ivana Chodáka v pomere 5:1.

Závažná Poruba – Rosina 1:0 (0:0)

Gól: 86. Repček. Rozhodoval Oružinský, 150 divákov. ŽK: Kutlík – Líška, Pudík.

ROSINA: Jurčenko – Líška, Pudík, Kroupa, Kubík (12. Stebel), Tabak, Riecky, Gavuliak (79. Jaroš), Konštiak, Turský (85. Bolibruch), Kadik.

Vo vyrovnanom zápase museli hostia už po dvanástich minútach vynútene striedať, keď namiesto Kubíka šiel na hraciu plochu Stebel. V druhom polčase pokračoval futbal, ktorému chýbali góly, keď oba tímy nevedeli dotiahnuť finálnu fázu do zdarného konca. Keď sa zdalo, že duel skončí remízou, tak si hostia nepostrážili Repčeka a ten rozhodol o víťazstve Závažnej Poruby.

Staškov – Rajec 6:1 (4:0)

Góly: 1. a 44. Gavlák, 7. Staník, 27. Baričák, 63. a 84. Lysík – 61. Očko, R: Peter Hraško, 150 divákov.

RAJEC: Fraštia – Hnát (71. Dubeň), Hájek, Cúg, Rybár, Miko, Kordiš (34. Očko), Person, Jeťko, Bujný, Sudor.

Domáci dominovali počas celého zápasu, výborný výkon opreli najmä o silné individuality. Skóre otváral už v úvodnej minúte Gavlák, ktorý gólovo aj uzavrel prvý polčas. Za Staškov sa presadili ešte Staník, Baričák a dvakrát Lysík, čestný gól hostí zaznamenal Očko.

Prečítajte si tiež: Oblastný futbal: Majstrami sú Gbeľany, Petrovice a béčko Stráňav

Makov – Teplička nad Váhom 1:1 (1:0)

Góly: 9. Ometák – 83. Jánošík (z 11 m), R: Michal Dančo, 200 divákov, ŽK: 83. Marek Baláž, 25. Michal Cingel, 60. Šimon Jánošík, 58. Juraj Ševčík.

TEPLIČKA: Poništ – Surma, Beniač, Cingel (65. Padala), Šutovský (46. Jaššo), Jánošík, Blaščik, Labuda, Bugala, Maliňák, Gajdošík.

V Makove sa hral zápas dobrej úrovne. Obe mužstvá hrali pekný kombinačný futbal. Úvod patril domácim. V 9. minúte kapitán domácich Ometák najskôr gólovou hlavičkou nechal vyniknúť Poništa, no následnú dorážku už brankár nezachytil – 1:0. Ďalšiu šancu domácich mal Janita, ale ten preváhal ideálny moment zakončenia.

Ďalšiu ďalekonosnú strelu Kohúta opäť chytil Poništ. Hostia z Tepličky nad Váhom dirigovaní dobre hrajúcim kapitánom Blaščíkom vyrážali do protiútokov. Jeden z nich Jánošík nevyužil na vyrovnanie, a tak v závere polčasu mohol trestať domáci Martinka, ale jeho strelu Poništ vytlačil na brvno. V druhom polčase začali lepšie hostia, ktorí mali územnú prevahu. Nedokázali ju však zužitkovať na žiadnu veľkú šancu. V domácej bráne chytal spoľahlivý Baláž, ktorému v 62. minúte pomohla ľavá žrď po strele aktívneho Blaščíka.

Na druhej strane ďalekonosnú strelu Ševčíka zastavilo brvno Poništovej brány a gólovú hlavičku nestarnúceho Křeneka zas ľavá žrď. V závere zápasu mali domáci niekoľko možností na navýšenie skóre, ale svoje šance trestuhodne zahadzovali. Gól si pýtala najmä akcia z 82. minúty, keď Křenek postupoval sám na brankára, jeho prihrávku na Gorelčíka v poslednej chvíli zablokoval Beniač.

Krutá pomsta pre domácich prišla v 83. minúte, keď dlhú loptu ponad obranu domácich zachytil Blaščík a jeho stret s brankárom posúdil hlavný rozhodca ako nedovolený. Strelu Jánošíka síce Baláž jemne tečoval, ale lopta skončila v sieti -1:1. Domáci vrhli všetky sily do útoku, ale už im nebolo súdené streliť gól. Aj keď mal Makov viac šancí, hra v poli bola vyrovnaná, a tak deľba bodov je zaslúžená.

Ostatné výsledky: Diviaky – Belá-Dulice 3:1, Bobrov – Žabokreky 2:2, Stráňavy mali voľno.

1. TJ Bánová 24 19 2 3 84:25 59

2. Baník Stráňavy 24 14 3 7 51:27 45

3. Belá – Dulice 24 10 7 7 48:47 37

4. Dolný Kubín 24 10 5 9 36:39 35

5. Javorník Makov 24 9 6 9 45:39 33

6. Teplička 24 8 8 8 37:33 32

7. FK Staškov 24 8 7 9 58:56 31

8. Závažná Poruba 24 8 7 9 37:52 31

9. FK Rajec 24 7 6 11 37:47 27

10. OŠK Rosina 24 8 3 13 33:45 27

11. ŠK Bobrov 24 7 6 11 31:47 27

12. ŠK Diviaky 24 7 4 13 38:63 25

13. FK Žabokreky 24 6 6 12 28:43 24

V. liga: Oščadnica sa zachránila, súťaž opúšťa Zborov

Višňové – Predmier 2:1 (0:1)

Góly: 53. a 56. Turský – 41. Šebík. Rozhodoval Hrobárik, 150 divákov. ŽK: Štefanica O., Minarčik – Bučo.

VIŠŇOVÉ: Kováč – Minarčik, Štefunda, Kurucár, Sventek, Došlík, Majtanik, Štefanica O. (64. Pažický), Štefanica A. (69. Šarlay), Turský, Tandara (84. Žitník).

PREDMIER: Uríček – Klus T., Popelka, Pistovčák T. (79. Pobijak M.), Čička, Šebík, Rosa, Popelka, Remeš, Hrobárik, Bučo (73. Gaňa).

Od úvodu zápasu hýrili domáci hráči aktivitou a vypracovávali si aj množstvo šance. Do dvoch tutoviek sa dostal Marcel Turský, no tie nepremenil. Prišiel tak trest na druhej strane, keď po štandardnej situácii poslal Predmier do vedenia Šebík. Po zmene strán sa obraz duelu nemenil, Višňové búšilo do hostí. Snaha domácich bola korunovaná vyrovnaním v 53. minúte, keď sa po centri dostal k lopte na päťke Marcel Turský a strelou pod brvno vyrovnal. O tri minúty potrestal hrubý kiks hostí Turský a Višňové viedlo. Ďalší gól už stretnutie neponúklo, no za zmienku stojí štart iba 16-ročného Šarlaya. Višňové po dobrom výkone zaslúžene vyhralo.

Belá – Vysoká nad Kysucou 2:0 (1:0)

Góly: 18. Mihalčatin, 76. (pen.) Švec. Rozhodoval Melicher, 200 divákov. ŽK: Krška – Pavlica M., Putorík.

BELÁ: Tichák – Švec (89. Sekerka), Šipčiak R., Laščiak, Šipčiak S., Špirka, Žingora (39. Franek), Mihalčatin (88. Kopera), Krška, Macho, Mintách (46. Kvasnica).

VYSOKÁ: Podhorec – Pavlica M., Barčák A., Nekoranec, Putorík, Kovalík, Barčák P., Pavlica J., Krajči, Hikaník (61. Jančík).

Do Belej pricestoval veľmi kvalitný súper, ktorý od úvodu potvrdzoval svoje tabuľkové postavenie. Hostia však pozahadzovali šance, ktoré mali za stavu 0:0, a tak do vedenia šla Belá. V 18. minúte sa k spätnej nahrávke po brejku dostal Mihalčatin a domáci viedli. Vysoká mohla vyrovnať ešte v prvom polčase, ale hosťujúcim strelcom nebolo súdené prekonať Ticháka. V druhom polčase navýšil vedenie domácich z penalty Švec. Zápasu by viac svedčala remíza, ale domáci po bojovnom výkone získali tri body.

Bytča – Turzovka 1:2 (0:1)

Góly: 69. Karafa – 38. a 58. (pen.) Šmahajčík. Rozhodoval Števček, 130 divákov. Bez kariet.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík (46. Šichman), Gajdošík, Malík, Janásek (46. Šúkala), Karafa, Jánošík J. (64. Pavlík), Pastorek (40. Špánik), Šamaj, Mravec.

TURZOVKA: Urminský – Puchoň, Maslík, Bytčanek, Rovňaník P. (69. Rovňaník M.), Ciesarík, Horčičák, Šmahajčík, Hudek, Polka, Rokyčák (59. Král).

V poslednom zápase sezóny sa Bytča dostávala od úvodu do jednej šance za druhou, ktoré však domáci futbalisti nedokázali premieňať. Udrela tak Turzovka, keď sa presadil po štandardke Šmahajčík. Po zmene strán pokračovala Bytča v zahadzovaní šancí. Navyše, po individuálnej akcii ukázal rozhodca na biely bod a náskok hostí navýšil Šmahajčík. Domáci sa však nevzdávali a znížili Karafom. Bytča si v tomto zápase vypracovala šance na dva zápasy, ale vyrovnať by sa jej nepodarilo snáď ani do zajtra.

Zborov nad Bystricou – Varín 2:1 (2:1)

Góly: 6. Kocifaj, 13. Rusnák – 31. Mihalda (vl. gól), R: Tomáš Batiz, 180 divákov, ŽK: 68. Dominik Pagáč, 36. Adrián Kocifaj.

VARÍN: Sobola (77. Ľ. Koňušiak) – Cvacho (46. Chebeň), Rendek, P. Hruška, Repáň, Kadrliak (72. J. Zimen), P. Zimen (66. Kubala), Williger, T. Hruška, P. Koňušiak, Ferjanec.

Domáci sa chceli dôstojne rozlúčiť so súťažou. Do súpera sa pustili a už v 13. minúte viedli 2:0. Snaha hrala naďalej útočný futbal a chcela navýšiť skóre. Po chybe v obrane však bolo 2:1. Zborov zápas dotiahol do víťazného konca, no na udržanie v súťaži to nestačilo. Snahe po skončení súťaže odrátali z tabuľky tri body, a tak sa na 13. miesto dostala Oščadnica. Vedenie klubu chce poďakovať hráčom a fanúšikom, aj keď sezóna nedopadla podľa predstáv.

Oščadnica – Kotešová 3:1

Góly: 13. Kučák, 26. Gončár, 65. Poláček – 46. Mikoláš, R: Michal Uhorskai, 100 divákov, ŽK: 53. Peter Poláček, 19. Roman Kendy.

KOTEŠOVÁ: Lejtrich – Stískala, P. Kendy, Jandačka, Daniš, Krajči, Škorvánek (19. Polko), R. Kendy, Budiský, Mikoláš, Valášek.

Domáci vedomí si dôležitosti zápasu viedli už v 13. minúte po góle Kučáka a na 2:0 zvýšil v 26. minúte Gončár. Hneď po obrátke síce znížil Mikoláš, no v 65. minúte viedol tím spod Veľkej Rače opäť o dva góly. Oščadnica dotiahla zápas do víťazného konca a zachránila sa v piatej lige. Kotešová v prvej sezóne po postupe do piatej ligy v nej obsadila ôsmu priečku.

Ostatné výsledky: Skalité – KNM 1:2, Čierne – Strečno 4:1.

1. KNM 26 18 5 3 62:15 59

2. ŠK Čierne 26 14 2 10 55:44 44

3. Vysoká n. Kys. 26 13 4 9 65:40 43

4. FK Strečno 26 13 4 9 43:41 43

5. TJ Višňové 26 12 6 8 40:29 42

6. ŠK Belá 26 12 5 9 51:54 41

7. FK Turzovka 26 11 5 10 59:57 38

8. OFK Kotešová 26 12 2 12 48:46 38

9. FK Predmier 26 11 3 12 42:38 36

10. MFK Bytča 26 11 2 13 59:58 35

11. TJ Skalité 26 9 3 14 40:49 30

12. Fatran Varín 26 8 3 15 25:41 27

13. Zborov n. Bys. 26 7 3 16 28:64 24

14. TJ Oščadnica 26 7 1 18 35:76 22