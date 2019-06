FOTO: Žilinčania piknikovali a MY s nimi

Na druhom ročníku podujatia Piknik v meste nechýbali ani MY Žilinské noviny.

16. jún 2019 o 10:46 Alexandra Janigová

ŽILINA. Počas soboty sa v Budatínskom parku konal druhý ročník gastronomického podujatia Piknik v meste. Mohli ste sa tešiť z viacerých vystavovateľov, ktorí prezentovali to najlepšie zo svojej produkcie. Pochutnať ste si mohli na limonádach, raw dezertoch, domácich frgáloch, pagáčoch, kráľovských trdelníkoch, ale aj vietnamských špecialitách, či domácich hamburgeroch. Počasie vyšlo na výbornú a tak prišlo aj množstvo ľudí. Medzi nimi aj Mária Kolesárová. "Bola som aj minulý rok a tešila som sa aj na tento ročník. Páči sa mi, že tu len tak ľudia sedia na dekách a pochutnávajú si na špecialitách. A to nehovorím o tom, že sa mi veľmi páči prostredie Budatínskeho parku," povedala.

Na podujatí ani tento rok nechýbali MY Žilinské noviny. Zamestnanci sa tak mohli, v príjemnom prostredí, stretnúť so svojimi čitateľmi a ponúknuť im sladké prekvapenie v podobe perníky, ktoré pripravili ženy zo Živeny. Tie pri stánku MY Žilinských novín vytvárali aj perníky na želanie.