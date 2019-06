Dvaja šošoni prestúpili. Do stavu manželského

V kabíne MŠK Žilina pribudli dvaja ženáči.

13. jún 2019 o 11:21 Dominika Mariňáková

Zatiaľ čo niektorí ligoví využili voľno medzi sezónami na oddych pri mori, našli sa aj takí, ktorí v tých dňoch definitívne spečatili svoj prestup. Nie však do iného klubu, ale do iného stavu. Manželského.

Prípravu začne so Žilinou

V kabíne šošonov sa po voľnom období objavili hneď dvaja čerství ženáči. Prvým z nich je kapitán Michal Škvarka. „Svadba bola úžasná. Veľmi sme si to užili, predčilo to moje očakávania. Bolo to super,“ opísal Škvarka svoj veľký deň.

V jeho prípade sa, tak, ako aj počas predchádzajúcich prestupových období, hovorí aj o futbalovom prestupe. „Čosi tam je, ale nechcel by som to ešte nejako konkretizovať, keďže to ešte nie je stopercentné. Mám taký pocit, že teraz by to už mohlo vyjsť, ale ešte tomu nechcem dávať sto percent. Ako bude, tak bude. Som zástancom toho, že čo má prísť, príde,“ povedal.